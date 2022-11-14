"Зовсім поганий": путін підписав новий указ щодо Херсонської області

путін видав указ для Запорізької та Херсонської областей

Як показала практика, укази путіна на окупованих територіях України мають зовсім невеликий термін придатності. Так, наприклад, указ кремлівського диктатора про приєднання Херсона бійці ЗСУ змогли "обнулити" менш як за півтора місяці. Проте путін продовжує вдавати, що володіє ситуацією і видає нові і нові укази.

На офіційному інтернет-порталі правової інформації росії, опубліковано документ, який говорить про те, що путін підписав указ про порядок узгодження питань здійснення публічної влади на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Документом зокрема регулюються правовідносини, що виникають при формуванні тимчасово виконуючих обов’язки "губернаторів" Запорізької та Херсонської областей "уряду" та інших виконавчих органів цих регіонів.

Ще один незаконний указ президента росії неабияк насмішив користувачів у мережі. Деякі користувачі відзначили, що в сучасній реальності путін може видавати укази про владу для будь-якого міста світу, тому що насправді вони все одно нічого не означають, а цільова аудиторія повірить.

Зазначимо, що у той час як путін видає укази на Херсонщині, президент України Володимир Зеленський особисто відвідав звільнений обласний центр. Понад те, військові експерти припускають, що до нового року Україні вдасться звільнити ще кілька великих міст на півдні.