За допомогою нових терактів кремлівські політики можуть спробувати відновити підтримку війни серед населення

Будівництво загороджувальних споруд у Білгородській області, що зводяться на кордоні з Україною, можуть бути лише частиною грандіозного плану Кремля щодо організації провокацій на своїй території. Росіяни здатні влаштувати теракти "під чужим прапором", щоб переконати мирне населення в небезпеці, яка нібито походить з боку ЗСУ.

Про такий можливий сценарій попереджають аналітики Інституту вивчення війни, передає "Телеграф". Таких висновків фахівці дійшли, аналізуючи дії російської влади, а також заяви військових кореспондентів, які працюють на окупантів.

Серед пропаганди, яка вже вливається у вуха звичайним росіянам, можна помітити тези щодо ймовірного "бажання" української армії вторгнутися на територію Білгородської області. Саме нібито для цього на кордоні намагаються звести фортифікації, які могли б затримати наступ. Натомість знову активізувалися заклики до повторного вторгнення на Харківщину, яка ще й досі не звільнена повністю. Особливу увагу приділяють Куп’янську, куди свого часу було перенесено "столицю" окупованої території області.

Лінія кордону з Білгородською областю

Аналітики ISW називають заяви про ймовірний український напад на росію "абсурдними та спрямованими лише на залякування громадськості з метою посилити підтримку війни".

"Україна не має стратегічного інтересу щодо вторгнення в Росії, а також можливості здійснити це в такому масштабі, — наголошується у свіжому зведенні. — Після перемоги на півночі Харківської області українські війська продовжують звільняти окуповані населені пункти на заході Луганщини".

Рви у Білгородській області

Якого нападу побоюються росіяни, незрозуміло

Звісно ж, за допомогою ймовірних провокацій росіяни можуть лише посилити спільну ворожість, яка зараз встановилася між росіянами та українцями. Жителів Білгородської області таким чином здатні ще більше "прив’язати" до необхідності підтримувати зусилля російських військових в Україні.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли росіяни звертаються до неправдивих та фейкових даних, щоб посилити ненависть мирних жителів до України. Раніше вони використали кадри зруйнованої школи на Донбасі, представляючи її як "наслідки атаки ЗСУ" на Шебекіно Білгородської області.

Не дивно, що в такий непростий час мер Білгорода від гріха подалі вирішив просто піти з посади.