РосЗМІ відзначилися фейком щодо обстрілів Білгородської області: розповідаємо, як намагалися обдурити читачів

Школу з Білгородської області намагалися видати за кадри із Донецька

У російських ЗМІ знову заявили про нібито обстріли Білгородської області з боку ЗСУ, але при цьому за своєю традицією видали черговий фейк.

У матеріалі, підготовленому за допомогою сервісів моніторингу LETSDATA та Attack Index, "Телеграф" спробував розібратися в тому, що сталося насправді.

Шебекіно чи Муром?

Вдень 21 жовтня губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що нібито ЗСУ завдали масованого удару по населеному пункту Муром, що майже на самому кордоні з Україною, а також оприлюднив у своєму телеграм-каналі фотографії з місця події.

При цьому він зазначив, що обійшлося без постраждалих, оскільки більшість жителів напередодні поїхали в безпечні місця.

22 жовтня Гладков заявив, що відвідав Муром і подивився на пошкоджені будівлі, а вже потім отримав інформацію про те, що сусіднє місто Шебекіно нібито зазнало обстрілу.

Примітно, що відразу після цього деякі російські ЗМІ, зокрема "Російська служба ВВС", оприлюднили фотографії з Мурома, підписавши їх ніби вони зняті в Шебекіно. А це не відповідає дійсності.

А може, Донецьк?

На цьому дива не закінчилися, оскільки в мережі помітили, що ті ж кадри постраждалої будівлі були використані у випуску новин на каналі "Росія 1", де їх піднесли, як "обстріли Донецька". При цьому ведучий запевнив, що ця школа знаходиться в Куйбишевському районі міста.

Як повідомлялося раніше, російські пропагандисти неодноразово траплялися на фейках про Україну, наприклад після масштабних обстрілів 10 жовтня місцеві ЗМІ заявили, ніби президент Володимир Зеленський втік у секретний бункер, проте після цього глава держави записав відео, на якому добре видно Офіс президента.

Пропагандисти на цьому не зупинилися та видали версію про те, що насправді Зеленський записує свої відео на "зеленому екрані".