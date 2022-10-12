Роспропаганда запустила черговий фейк про "втечу" Зеленського, але прокололася з доказами

Як "доказ" російські рупори використали відео, записане Зеленським для Founders Forum у Лондоні

Російські пропагандисти активізувалися з черговою дозою поширення фейків про президента України Володимира Зеленського. Цього разу "рупори" Кремля розганяють інформацію, що Зеленський усі свої звернення записує не з України.

Такі повідомлення у середу, 12 жовтня, з'явилися у Telegram-каналах Ольги Скабєєвої (пропагандистки телеканалу "Росія-1") та Іллі Киви (проросійський нардеп, який втік у РФ).

Для доказу своїх слів обидва пропагандисти використовують відео на хромакеї (студійний зелений фон), яке насправді було записане для міжнародних інвесторів, перед якими президент України з'явився у вигляді голограми у режимі реального часу. У червні цього року європейські фахівці прибули до Києва як раз для того, щоб президент України мав змогу звернутися до світових інвесторів за допомогою 3D-технологій. За допомогою цієї технології Зеленський виступав під час Founders Forum у Лондоні.

Варто зазначити, що російські канали вже не вперше розганяють інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито втік за межі країни. Такі наративи поширювалися, зокрема, 10 жовтня після масованого ракетного удару по росіян українських містах. Тоді росЗМІ наперебій писали, що Зеленський був евакуйований з Києва до бункера у західних областях. Хоча у цей час Зеленський записав відеозвернення до українців зі свого робочого місця, на фоні подвір'я Банкової під час повітряної тривоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як роспропаганда розігнала недолугий фейк про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито носить браслет зі свастикою.