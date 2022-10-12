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Роспропаганда запустила очередной фейк о "бегстве" Зеленского, но прокололась с доказательствами

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зеленский записал видео с помощью технологии 3D еще в июне Новость обновлена 12 октября 2022, 19:23
Зеленский записал видео с помощью технологии 3D еще в июне

В качестве "доказательства" российские рупоры использовали видео, записанное Зеленским для Founders Forum в Лондоне

Российские пропагандисты активизировались с очередной дозой распространения фейков о президенте Украины Владимире Зеленском. В этот раз "рупоры" Кремля разгоняют информацию, что Зеленский все свои обращения записывает не из Украины.

Такие сообщения в среду, 12 октября, появились в Telegram-каналах Ольги Скабеевой (пропагандистки телеканала "Россия-1") и Ильи Кивы (пророссийского нардепа, сбежавшего в РФ).

Зеленский скрылся из Киева или нет — росСМИ разгоняют очередную дезинформацию
Зеленский скрылся из Киева или нет — росСМИ разгоняют очередную дезинформацию

Для доказательства своих слов оба пропагандиста используют видео на хромакее (студийный зеленый фон), которое на самом деле было записано для международных инвесторов. Перед ними президент Украины появился в виде голограммы в режиме реального времени. В июне этого года европейские специалисты прибыли в Киев как раз для того, чтобы президент Украины мог обратиться к мировым инвесторам с помощью 3D-технологий. Посредством этой технологии Зеленский выступал во время Founders Forum в Лондоне.

Стоит отметить, что российские каналы уже не в первый раз разгоняют информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы скрылся за пределы страны. Такие нарративы распространялись, в частности, 10 октября после массированного ракетного удара по россиянам в украинских городах. Тогда росСМИ наперебой писали, что Зеленский был эвакуирован из Киева в бункер в западных областях. Хотя в это время Зеленский записал видеообращение к украинцам со своего рабочего места, на фоне двора Банковой во время воздушной тревоги.

Ранее "Телеграф" сообщал, как роспропаганда разогнала бестолковый фейк о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы носит браслет со свастикой.

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#Владимир Зеленский #Фэйк #РосСМИ