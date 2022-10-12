Роспропаганда запустила очередной фейк о "бегстве" Зеленского, но прокололась с доказательствами

В качестве "доказательства" российские рупоры использовали видео, записанное Зеленским для Founders Forum в Лондоне

Российские пропагандисты активизировались с очередной дозой распространения фейков о президенте Украины Владимире Зеленском. В этот раз "рупоры" Кремля разгоняют информацию, что Зеленский все свои обращения записывает не из Украины.

Такие сообщения в среду, 12 октября, появились в Telegram-каналах Ольги Скабеевой (пропагандистки телеканала "Россия-1") и Ильи Кивы (пророссийского нардепа, сбежавшего в РФ).

Для доказательства своих слов оба пропагандиста используют видео на хромакее (студийный зеленый фон), которое на самом деле было записано для международных инвесторов. Перед ними президент Украины появился в виде голограммы в режиме реального времени. В июне этого года европейские специалисты прибыли в Киев как раз для того, чтобы президент Украины мог обратиться к мировым инвесторам с помощью 3D-технологий. Посредством этой технологии Зеленский выступал во время Founders Forum в Лондоне.

Стоит отметить, что российские каналы уже не в первый раз разгоняют информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы скрылся за пределы страны. Такие нарративы распространялись, в частности, 10 октября после массированного ракетного удара по россиянам в украинских городах. Тогда росСМИ наперебой писали, что Зеленский был эвакуирован из Киева в бункер в западных областях. Хотя в это время Зеленский записал видеообращение к украинцам со своего рабочего места, на фоне двора Банковой во время воздушной тревоги.

Ранее "Телеграф" сообщал, как роспропаганда разогнала бестолковый фейк о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы носит браслет со свастикой.