РосСМИ отличились фейком по поводу обстрелов Белгородской области: рассказываем, как пытались обмануть читателей

Школу из Белгородской области пытались выдать за кадры из Донецка

В российских СМИ вновь заявили о якобы обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ, но при этом по своей традиции выдали очередной фейк.

В материале, подготовленном с помощью сервисов мониторинга LETSDATA и Attack Index, "Телеграф" попытался разобраться в том, что же произошло на самом деле.

Шебекино или Муром?

Днем 21 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы ВСУ нанесли массированный удар по населенному пункту Муром, что почти на самой границе с Украиной, а также обнародовал в своем телеграм-канале фотографии с места происшествия.

При этом он отметил, что обошлось без пострадавших, так как большая часть жителей накануне уехала в безопасные места.

22 октября Гладков заявил, что посетил Муром и посмотрел на поврежденные здания, а уже после получил информацию о том, что соседний город Шебекино подвергся обстрелу.

Примечательно, что сразу после этого некоторые российские СМИ, в частности "Русская служба BBC" обнародовали фотографии с Мурома, подписав их будто они сняты в Шебекино. А это не соответствует действительности.

А может Донецк?

На этом странности не закончились, так как в сети заметили, что те же кадры пострадавшего здания были использованы в выпуске новостей на канале "Россия 1", где их преподнесли, как "обстрелы Донецка". При этом ведущий заверил, что пострадавшая школа находится в Куйбышевском районе города.

Как сообщалось ранее, российские пропагандисты неоднократно попадались на фейках об Украине, так например после масштабных обстрелов 10 октября местные СМИ заявили, будто президент Владимир Зеленский сбежал в секретный бункер, однако после этого глава государства записал видео, на котором хорошо виден Офис президента.

Пропагандисты на этом не остановились и выдали версию о том, что на самом деле Зеленский записывает свои видео на "зеленом экране".