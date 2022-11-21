"Лінія Вагнера" не спрацювала: у мережі висміяли нові укріплення росії біля кордонів з Україною

На такий крок росіяни пішли через напружену ситуацію в регіоні

Білгородська область, в якій неодноразово відбувалася несподівана "бавовна", продовжує формування "засічної межі" на кордоні з Україною.

Необхідність у нових укріпленнях виникла через напружену ситуацію в регіоні, зокрема через численні обстріли. Про це 21 листопада під час пресконференції заявив губернатор області в’ячеслав гладов. Роботи з її формування було розпочато ще у квітні.

Народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі висміяв "супер оборону" росіян зазначивши, що ті вже перейшли на захист ціпками.

Він зазначив, що "засічна риса" — це система оборонних споруд із дерев’яних засіків, що застосовувалася з X століття, що отримала особливий розвиток у XVI-XVII століттях.

"Тобто вони вирішили оборонятися палками? Схоже, "Лінія Вагнера" (пірамідки на кордоні) не спрацювала", — пише Гончаренко.

У мережі також "оцінили" задум росіян, зазначивши, що їхня "оборонна споруда" чудово горітиме.

Нагадаємо, що росіяни будують на Сході України "лінію Вагнера". Вона є спорудою з бетонних трикутників, які розташовані у дві лінії. Її тривалість становить до 2 км. За задумами окупантів, "лінія" має стати перепоною для ЗСУ.