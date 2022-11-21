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"Лінія Вагнера" не спрацювала: у мережі висміяли нові укріплення росії біля кордонів з Україною

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Російські окупанти Новина оновлена 21 листопада 2022, 17:11
Російські окупанти

На такий крок росіяни пішли через напружену ситуацію в регіоні

Білгородська область, в якій неодноразово відбувалася несподівана "бавовна", продовжує формування "засічної межі" на кордоні з Україною.

Необхідність у нових укріпленнях виникла через напружену ситуацію в регіоні, зокрема через численні обстріли. Про це 21 листопада під час пресконференції заявив губернатор області в’ячеслав гладов. Роботи з її формування було розпочато ще у квітні.

Народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі висміяв "супер оборону" росіян зазначивши, що ті вже перейшли на захист ціпками.

Він зазначив, що "засічна риса" — це система оборонних споруд із дерев’яних засіків, що застосовувалася з X століття, що отримала особливий розвиток у XVI-XVII століттях.

"Тобто вони вирішили оборонятися палками? Схоже, "Лінія Вагнера" (пірамідки на кордоні) не спрацювала", — пише Гончаренко.

У мережі також "оцінили" задум росіян, зазначивши, що їхня "оборонна споруда" чудово горітиме.

засічна межа, Білгородська область, реакція, соцмережі
засічна межа, Білгородська область, реакція, соцмережі
засічна межа, Білгородська область, реакція, соцмережі

Нагадаємо, що росіяни будують на Сході України "лінію Вагнера". Вона є спорудою з бетонних трикутників, які розташовані у дві лінії. Її тривалість становить до 2 км. За задумами окупантів, "лінія" має стати перепоною для ЗСУ.

Теги:
#Україна #Оборона #Кордон #Білгородська область #Оборонні споруди