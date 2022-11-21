"Линия Вагнера" не сработала: в сети высмеяли новые укрепления россии у границ с Украиной

На такой шаг россияне пошли из-за напряженной обстановки в регионе

Белгородская область, в которой неоднократно происходила неожиданная "бавовна", продолжает формирование "засечной черты" на границе с Украиной.

Необходимость в новых укреплениях появилась из-за напряженной ситуации в регионе, в частности, из-за многочисленных обстрелов. Об этом 21 ноября в ходе пресс-конференции заявил губернатор области вячеслав гладков. Работы по её формированию были начаты еще в апреле.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале высмеял "супер оборону" россиян отметив, что те уже перешли на защиту палками.

Он отметил, что "засечная черта" — это система оборонительных сооружений из деревянных закромов, применявшаяся с X века, получившая особое развитие в XVI-XVII веках.

"То есть они решили обороняться палками? Похоже, "Линия Вагнера" (пирамидки на границе) не сработала", — пишет Гончаренко.

В сети также "оценили" задумку россиян, отметив, что их "оборонительное сооружение" будет отлично гореть.

Напомним, что россияне строят на Востоке Украине "линию Вагнера". Она представляет собой сооружение из бетонных треугольников, которые расположены в две линии. Её продолжительность составляет до двух км. По задумкам оккупантов, "линия" должна стать преградой для ВСУ.