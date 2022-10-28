"Линия Вагнера" на Донбассе: украинцам объяснили, почему она не спасет россиян

Российская линия обороны не сможет сдержать ВСУ

Россияне строит на востоке Украины "линию Вагнера". Большая часть укреплений возведется на правом берегу Северского Донца. По задумке оккупантов, эта стена должна стать преградой для ВСУ, что они не могли продвинуться на восток. Но эксперты уверены, что для украинских воинов это вовсе не преграда и они смогут её обойти.

"Линия Вагнера" представляет собой оборонительное сооружение в Луганской и Донецкой областях. Российские захватчики делают ее из бетонных треугольников, которые расположены в две линии. Её продолжительность составляет до двух км. За противотанковыми укреплениями находится большой ров. Об этом военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал в эфире телеканала "Ми — Україна".

"Это элемент отмывание бюджетных средств. То есть Пригожин, кроме заработка на гибели членов ЧВК "Вагнер" (российская частная военная компания, — ред), зарабатывает еще и на якобы инженерных укреплениях, строив эту непонятную линию",- сказал Снегирев.

Кроме того он привел в пример "линию Маннергейма", "линию Сталина", "линию Мажино". Ни одна из них не выполнила своей функции. Так и "линия Вагнера" не станет особой преградой.

"Это насколько нужно не уважать ВСУ, чтобы думать, что мы не обойдем эту "линию Вагнера" сбоку", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев о "линии Вагнера"

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что масштабное контрнаступление украинских военных на Луганщине замедлилось. Гайдай назвал три веские причины.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что Зеленский объяснил, что не так с заявлениями россиян об отступлении с Херсонщины.