Не витримав "бавовни": мер Білгорода раптово пішов у відставку
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Виконувачем обов’язків міського голови вже було призначено іншу людину
У російському Білгороді, що знаходиться поблизу кордону з Україною, та в якому останнім часом нерідко трапляється "бавовна", написав заяву про звільнення мер Іванов Антон Олександрович.
Рішення Іванова залишити свою посаду було пов’язане із переходом на іншу роботу, повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.
За його словами, виконувачем обов’язків міського голови став заступник голови адміністрації Валентин Валентинович Демидов.
Для довідки: Антона Іванова було обрано на посаду мера міста Білгород 21 грудня 2021 року. До цього, з жовтня до грудня того ж року, він є першим заступником мера.
У Мережі вже встигли відреагувати на звільнення Іванова з посади мера. Так, дехто припустив, що глава міста "не витримав "не витримав "бавовни"" і тому залишив свою посаду. Інші припустили, що міського голову "довели".
Нагадаємо, що в російському Білгороді повалилася багатоповерхівка. Як виявилося, на будинок впала частина збитої ракети.
Також портал новин "Телеграф" писав про те, що в Білгороді ракета впала на підстанцію і частина міста залишилася без світла.