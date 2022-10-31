Не витримав "бавовни": мер Білгорода раптово пішов у відставку

Виконувачем обов’язків міського голови вже було призначено іншу людину

У російському Білгороді, що знаходиться поблизу кордону з Україною, та в якому останнім часом нерідко трапляється "бавовна", написав заяву про звільнення мер Іванов Антон Олександрович.

Рішення Іванова залишити свою посаду було пов’язане із переходом на іншу роботу, повідомив у своєму Telegram-каналі губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, виконувачем обов’язків міського голови став заступник голови адміністрації Валентин Валентинович Демидов.

Для довідки: Антона Іванова було обрано на посаду мера міста Білгород 21 грудня 2021 року. До цього, з жовтня до грудня того ж року, він є першим заступником мера.

У Мережі вже встигли відреагувати на звільнення Іванова з посади мера. Так, дехто припустив, що глава міста "не витримав "не витримав "бавовни"" і тому залишив свою посаду. Інші припустили, що міського голову "довели".

Реакція соцмереж на звільнення мера Білгорода

Нагадаємо, що в російському Білгороді повалилася багатоповерхівка. Як виявилося, на будинок впала частина збитої ракети.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що в Білгороді ракета впала на підстанцію і частина міста залишилася без світла.