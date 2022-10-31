Не выдержал "бавовны": мэр Белгорода внезапно ушел в отставку
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Исполняющим обязанности городского главы уже был назначен другой человек
В находящемся вблизи границы с Украиной российском Белгороде, в котором в последнее время нередко случается "бавовна", написал заявление об увольнении мэр Иванов Антон Александрович.
Решение Иванова покинуть свою должность было связано с переходом на другую работу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, исполняющим обязанности мэра стал заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов.
Для справки: Антон Иванов был избран на пост мэра города Белгород 21 декабря 2021 года. До этого, с октября до декабря того же года, он первым заместителем мэра.
В Сети уже успели отреагировать на уход Иванова с должности мэра. Так, некоторые предположили, что глава города "не выдержал "не выдержал "бавовны"" и потому покинул свою должность. Другие предположили, что городского главу "довели".
Напомним, что в российском Белгороде обрушилась многоэтажка. Как оказалось, на дом рухнула часть сбитой ракеты.
Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что в Белгороде ракета упала на подстанцию и часть города осталась без света.