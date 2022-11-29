"Бавовна" пришла в Курскую область: два района остались без света (видео)

О пострадавших не сообщалось

В россии произошел второй инцидент со взрывами за день. Так после "бавовны" в Челябинске власти Курской области заявили, что ВСУ якобы обстреляли два пограничных района из-за чего местные жители остались без света.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, речь идет о Суджанском и Кореневском районах, что граничат с Сумской областью Украины.

По словам чиновника, всего было зафиксировано 11 прилетов из-за чего пострадал объект энергоснабжения. Данных о пострадавших не поступало.

Старовойт также заявил, что после оценки ущерба специалисты начнут восстанавливать повреждения.

Вместе с тем в местных телеграм-каналах появилось видео, на которых слышен звук похожий на взрыв, а также видна вспышка. Впрочем, что в действительности стало причиной "бавовны" из видео сказать сложно.

Как сообщалось ранее, в последнее время россияне начали все чаще испытывать усталость от новостей о войне, о чем свидетельствовали данные закрытого социологического опроса, проведенного по заказу руководства страны. На этом фоне аналитики ISW предупреждают, что кремль может готовить масштабную провокацию "под чужим флагом", чтобы убедить население в опасности.