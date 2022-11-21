Астролог рассказал о скором разделении россии: "Китай заберет свои территории"

Владимир Бадиян рассказал, каким унижением для россии закончиться война с украинцами

Ведический астролог, хиромант и нумеролог Владимир Бадиян рассказал, каким будет развал россии после того, как эта страна-террорист начала полномасштабную войну с Украиной.

В эфире для YouTube-канала PeopleLife астроэксперт заявил, что, по его прогнозам, уже в ноябре следующего года в россии может быть сложная ситуация, связанная со здоровьем кровавого диктатора путина. В ближайшие три с половиной года будет развал россии как федерации, но он не будет таким радикальным, каким его хотят видеть украинцы.

"Их отход будет мягким, они не будут признавать, что что-то сделали не так. Репарации они будут платить, но серьезного признания или извинения не будет. Будет разделение россии, Китай заберет свои территории, но не военным образом, а через какие-то договора", — сказал Бадиян.

Ранее нумеролог Владимир Бадиян ответил на самый волнующий для всех украинцев вопрос — когда завершится война в Украине.