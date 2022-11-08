Сколько продлится война россии против Украины: нумеролог назвал сроки

По словам Бадияна, перемены произойдут в середине февраля - марта следующего года

Украинский астролог и нумеролог Владимир Бадиян ответил на самый волнующий для всех украинцев вопрос — когда завершится война в Украине.

В интервью YouTube-каналу PeopleLife эксперт в области нумерологии рассказал, что война сойдет на нет в середине февраля — середине марта 2023 года.

"В 2023 году где-то до середины февраля будут какие-то серьезные изменения либо в плане переговоров, либо большого затишья. Еще в декабре будет небольшое затишье. Но, скорее всего, от трех до шести месяцев закончится война", — заявил Бадиян.

Астроэксперт добавил, что в этот период должно все поменяться. Конечно, боевые действия еще будут, но не такие глобальные, как сейчас.

В свою очередь таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года. Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.