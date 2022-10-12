"Идеальное время": астролог Влад Росс ответил, когда в Украине наступит мир

Астроэксперт дал свой прогноз относительно конца войны

Известный украинский астролог Влад Росс прогнозирует, что конец войны в Украине может произойти не ранее осени 2023 года. А именно в ноябре — в то же время, когда, по словам астроэксперта, должен умереть президент россии путин.

Об этом Влад Росс заявил в интервью УНИАН. "Война может закончиться в ноябре 2023 года. Марс будет в ослабленном положении и уйдет в ретроградную фазу начиная с 31 октября, поэтому это идеальное время, чтобы закончить войну", — рассказал астролог.

Также Росс заявил, что уже в ближайшее время появится шанс сбросить российского кровавого диктатора с его пьедестала. Это может произойти в октябре-ноябре 2022 года.

В свою очередь таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года. Она добавила, что в ближайшие год-два Украина будет судиться с россией, но это будет уже не военная история.

Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.