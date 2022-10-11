Сбросят с пьедестала и отравят: известный астролог рассказал о судьбе путина

Звезды и планеты не расположены к диктатору в первые месяцы 2023 года

Оккупанты устроили накануне массированный обстрел украинских городов, в результате чего пострадала не только инфраструктура, но и мирные граждане — на момент публикации известно о смертях 14 человек. Украинцы желают смерти президенту россии путину, а астрологи пытаются спрогнозировать за подсказками ночных светил судьбу российского диктатора и его последний день на этой земле.

По словам украинского астролога Влада Росса, уже в ближайшее время появится шанс сбросить путина с его пьедестала. В интервью УНИАН астроэксперт рассказал, что этот поворот решит многие проблемы. Также Росс заявил, что после этих событий в москве произойдет переворот.

"В октябре-ноябре диктатора могут сбросить с пьедестала и отравить. В феврале-марте планеты не расположены к нему. Если он чудом усидит до февраля, то умрет в ноябре 2023. В этот же период может произойти переворот в москве", — рассказал эксперт.

Астролог добавил, что свержения путина приведет к деокупации Крыма. Однако, как подчеркивает Росс, если путина "не уберут", то главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный "освободит Крым максимум до 9 мая".

Таролог Людмила Хомутовская ранее спрогнозировала вероятные сроки того, когда весь мир попрощается с российским диктатором. "Я думаю, что этот праздник будет через месяц-два. Мы ждем эту концертную программу Кобзона для путина", — сказала Хомутовская.

Ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, что будет с россией в ближайшем будущем и как страна-агрессор будет расплачиваться за свои преступления.