"Совсем скоро встретится с Кобзоном": таролог назвала дату смерти путина

Таролог отметила, что путину осталось совсем немного.

Украинцы — это очень добрый и дружелюбный народ, однако если с ними себя также. А если на нас идти с оружием, как это сделал российский диктатор владимир путин, ничего хорошего ждать не стоит. Не удивительно теперь, что одно из самых популярных желаний в Украине — является смерть лидера рф.

Известный таролог Людмила Хомутовская в интервью для "Таня+", также не обошла эту тему, и спрогнозировала вероятные сроки того, когда же весь мир попрощается с владимиром владимировичем. Отметим, что ждать осталось не так уж и долго, но увы это не сегодня и не завтра.

"Я думаю, что этот праздник будет через месяц-два. Мы ждем эту концертную программу Кобзона для Путина", — сказала Хомутовская.

Как именно это будет, от чего скончается российский диктатор — таролог не уточнила.

Ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, что будет с россией в ближайшем будущем и как страна-агрессор будет расплачиваться за свои преступления.