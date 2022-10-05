Тотальный крах и еще большая нищета: астролог порадовал украинцев прогнозом о будущем рф

Согласно прогнозу, в ближайшее время в россии с финансами будет очень туго.

Астролог Дмитрий Уранус, ранее назвавший дату, когда закончится война в Украине, составил новый прогноз, в котором рассказал, что будет с россией, в ближайшем будущем, и как страна-агрессор будет расплачиваться за свои преступления.

В своем прогнозе, опубликованном в Facebook, Дмитрий отметил, что "россия заигралась", а для "инициатора" аннексии это развлечение и самоутверждение. Более того, руководство страны абсолютно не понимает последствия своих действий. А последствия будут, и достаточно серьезные.

"Марс имеет напряженные аспекты к Нептуну, во 2 доме, и к Меркурию, в 8 доме – эта военная "игра" разрушит экономику россии…Перерасход средств, снижение дохода, дорогая и разорительная военная "игра" — пишет Уранус.

Также странан-оккупант потерпит серьезных проблем с финансами. Санкции, наложенные многими странами мира, будут максимально негативно действовать на российскую экономику, разрушая ее.

Ранее "Телеграф" писал, что экстрасенс Анна Ефремова прогнозирует продолжение боевых действий до весны 2023 года. Но в это время Украина получит ощутимые результаты в свою пользу.

А астролог Ангелина Вакулина назвала дату, когда закончится война в Украине. По словам астроэксперта, октябрь-2022 года станет отправной точкой для этого.