Известный астролог назвала сроки окончания войны в Украине

Точка в войне в Украине, по прогнозам Хомутовской, не будет поставлена в этом году

Известный украинский астролог Людмила Хомутовская, назвавшая дату смерти путина, дала новый прогноз относительно сроков окончания войны в Украине.

О том, случится ди это в 2022 году, астроэксперт рассказала в интервью YouTube-каналу "TOP". Хомутовская отметила, что месяц назад были сигналы того, что можно закончить войну в Украине до конца этого года. Однако теперь она заверяет, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023-го.

Астролог добавила, что еще год или два Украина будет судиться с россией, но это будет уже не военная история.

"История на уровне юристов долговременная. Но окончание войны мы ждем в 2023 году весной", — заявила Хомутовская.

Похожий прогноз был и у ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы будущего года.