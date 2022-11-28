Выдали китайский кроссовер за "Москвич-3": в сети высмеяли позор "российского автопрома"

Детали для "Москвича-3" поставляются из КНР

В россии на московском заводе "Москвич" началось серийное производство новых авто "Москвич-3", хотя разрекламированная "российская замена западному автопрому" оказалась практически полностью китайской.

Детали для "Москвича-3" поставляются из КНР, пишет издание "За рулем". Отмечается, что это крупноузловая сборка китайского кроссовера JAC JS4. В течение нескольких лет рф "планирует перейти на собственную модель". Также отмечается, ценовой диапазон на авто будет в пределах от 1,9 до 2,4 млн рублей.

Информацию об этом на своей в Twitter прокомментировал российский блогер Рустем Адагамов. Он отметил интересную деталь — китайцы собирают и разбирают затем готовые авто, после чего отправляют их в москву.

"Издание "За рулём" рассказало, как на заводе "Москвич" собирают китайские кроссоверы — это даже не SKD, а DKD (Disassembled Knocked-Down) — т.е. китайцы собирают, а потом разбирают готовые авто, отправляют их в Москву, где их снова собирают", — отметил Адагамов.

Таким образом, выходит, что к уже полностью собранному в Китае авто, россияне добавляют несколько деталей, после чего гордо заявляют о том, что машина сделана в россии.

В комментариях под постом пользователи уже успели отреагировать на российскую "новинку". Некоторые отметили, что те детали, которые в авто добавили россияне, вероятнее всего, отпадут от автомобиля в первую очередь.

Напомним, что новый выпуск "Москвичей" на базе национализированного бывшего завода Renault анонсировали в москве еще в мае 2022 года. Тогда пользователи в сети с сарказмом отреагировали на новость.