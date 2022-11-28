Видали китайський кросовер за "Москвич-3": у мережі висміяли ганьбу "російського автопрому"

Деталі для "Москвича-3" поставляються із КНР

У росії на московському заводі "Москвич" почалося серійне виробництво нових авто "Москвич-3", хоча розрекламована "російська заміна західному автопрому" виявилася практично повністю китайською.

Деталі для "Москвича-3" поставляються із КНР, пише видання "За кермом". Наголошується, що це великовузлове складання китайського кросовера JAC JS4. Протягом кількох років РФ "планує перейти на власну модель". Також зазначається, ціновий діапазон на авто буде в межах від 1,9 до 2,4 млн рублів.

Інформацію про це на своїй Twitter прокоментував російський блогер Рустем Адагамов. Він наголосив на цікавій деталі — китайці збирають і розбирають потім готові авто, після чого відправляють їх до Москви.

"Видання "За кермом" розповіло, як на заводі "Москвич" збирають китайські кросовери — це навіть не SKD, а DKD (Disassembled Knocked-Down) — тобто китайці збирають, а потім розбирають готові авто, відправляють їх до Москви, де їх знову збирають", — зазначив Адагамов.

Таким чином, виходить, що до вже повністю зібраного в Китаї авто, росіяни додають кілька деталей, після чого гордо заявляють про те, що машина зроблена в Росії.

У коментарях під постом користувачі вже встигли відреагувати на російську "новинку". Деякі зазначили, що ті деталі, які в авто додали росіяни, найімовірніше, відпадуть від автомобіля насамперед.

Нагадаємо, що новий випуск "Москвичів" на базі націоналізованого колишнього заводу Renault анонсували у москві ще у травні 2022 року. Тоді користувачі в мережі із сарказмом відреагували на новину.