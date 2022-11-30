"Брянська народна республіка": китайський телеканал "позбавив" росію однієї області

Пост китайського телеканалу насмішив користувачів мережі

Відомий китайський міжнародний телеканал новин CGTN, повідомляючи про спалах на нафтобазі під російським Брянськом, назвав цю територію "Брянською народною республікою".

Відповідне повідомлення було опубліковано в офіційному профілі видання у соцмережі Twitter. Пізніше, до речі, пост було видалено.

"Пожежа в Брянській народній республіці сталася через попадання невстановленого боєприпасу, передає УНІАН. Повідомляється, що боєприпас був скинутий з безпілотника в резервуар з дизельним паливом. В результаті загорілися ще 2 резервуари", — йдеться у повідомленні.

Пост CGTN

Зазначимо, що "народними республіками" на території росії в мережі жартівливо називають області, де після початку повномасштабної війни, дивним чином почастішала "бавовна" та інші події.

Пост китайського телеканалу відразу привернув багато уваги користувачів і викликав масу гумору в мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий російський автомобіль, який виявився повністю китайським, висміяли у соціальних мережах.

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