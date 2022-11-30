"Брянська народна республіка": китайський телеканал "позбавив" росію однієї області
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Пост китайського телеканалу насмішив користувачів мережі
Відомий китайський міжнародний телеканал новин CGTN, повідомляючи про спалах на нафтобазі під російським Брянськом, назвав цю територію "Брянською народною республікою".
Відповідне повідомлення було опубліковано в офіційному профілі видання у соцмережі Twitter. Пізніше, до речі, пост було видалено.
"Пожежа в Брянській народній республіці сталася через попадання невстановленого боєприпасу, передає УНІАН. Повідомляється, що боєприпас був скинутий з безпілотника в резервуар з дизельним паливом. В результаті загорілися ще 2 резервуари", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що "народними республіками" на території росії в мережі жартівливо називають області, де після початку повномасштабної війни, дивним чином почастішала "бавовна" та інші події.
Пост китайського телеканалу відразу привернув багато уваги користувачів і викликав масу гумору в мережі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий російський автомобіль, який виявився повністю китайським, висміяли у соціальних мережах.
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