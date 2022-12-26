США могут присвоить россии новый агрессивный статус: это повлияет на ограничения

Определить террористический статус россии — это приорететное задание для США

В США работают над тем, чтобы предоставить россии правильный статус. В частности, речь идет приравнивании россии к странам, спонсорам терроризма. В США давно думают над тем, как назвать россию — агрессором или террористом.

В интервью "Суспільному" посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что на 2023 год это для Америки ключевой приоритет.

На сегодняшний день к странам-спонсорам терроризма относятся четыре страны: КНДР, Иран, Сирия и Куба. Украина долгий период времени ведет переговоры с иностранными партнерами, чтобы прировнять к ним и россию. Это позволить еще больше изолировать виновника войны, наложив больше ограничений.

"Мы, конечно, понимаем, что она не спонсор терроризма. Этот статус когда-то был придуман именно для стран, оказывающих помощь террористическим организациям на их или иной территории. А россия сама террорист. То есть это страна, у которой регулярная армия, правительство, президент, так сказать, избран. Они все военные преступники. Они все занимаются агрессией и терроризмом. Поэтому один вопрос — это как мы назовем, так сказать, россию, другой вопрос — что за этим названием будет стоять", — отметила дипломат.

Существует альтернативный вариант, который пока только обсуждается — придумать для россии собственную категорию и принять соответствующий закон в Конгрессе. Предположительно, россию назову страной-агрессором или страной террористом. Также ее могут определить как страну-агрессора, которая совершает террористические акты в отношении гражданских лиц.

В США активно это обсуждают, так как хотят дать правильное определение действиям правительства рф. От присвоенного статуса будут зависеть дополнительные ограничения.

"Для нас это приоритет, потому что мы хотим первое — назвать правильно и дать оценку законодательно и политически, а второе и самое главное — это что же будет по существу этих ограничений. И мы считаем, что должны быть максимальные ограничения, как с точки зрения законодательного обеспечения, санкций, ограничений, контроля экспорта, которые не позволят россии продолжать вести эту войну. Это еще в работе. Это ключевой приоритет на 2023 год", — добавила Оксана Маркарова.

Напомним, что россию признали спонсором терроризма ряд стран, среди которых Польша, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония.

Европарламент также принял резолюцию, в которой признал россию спонсором терроризма. То же самое сделали члены НАТО и ПАСЕ.