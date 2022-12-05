США не хотят признавать россию спонсором терроризма - Блинкен рассказал о другом варианте

В США хотят избежать нежелательных последствий в связи с признанием рф "спонсором терроризма"

В Конгрессе Соединённых Штатов Америки работают над над альтернативой признания россии "страной-спонсором терроризма".

Как пишет издание CNN, ссылаясь на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, в Америке постоянно рассматривают вопрос о том, какие меры можно принять для того, чтобы увеличить давление на страну-агрессора.

"Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с признанием РФ "страной-спонсором терроризма", что имело бы нежелательные последствия. Мы работаем над разработкой пути для достижения этой цели.", — заявил Блинкен.

Отметим, что ранее стало известно, что США не станут вносить россию в список "стран-спонсоров терроризма". В Америке опасаются последствий такого решения и считают, что и без этого существую инструменты для давления на кремль. По словам представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера, применение этого механизма сильно ограничит США в возможностях оказывать гуманитарную помощь жителям оккупированных частей Украины, а также может навредить зерновому соглашению.

Ранее Джо Байден и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен высказывались против такого решения. Белый дом считает, что признание россии "страной-спонсором терроризма" полностью прекратит возможности сотрудничества с россией в критических отраслях.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европарламент проголосовал за резолюцию, согласно которой россия признается "страной-спонсором терроризма", а также государством, применяющим средства терроризма.

Также мы сообщали о том, что в день, когда Европарламент признал рф спонсором терроризма российские войска нанесли массированный удар по Украине.