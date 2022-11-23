россия - спонсор терроризма: Европарламент принял резолюцию

44 парламентария решили удержаться и не голосовали ни "за", ни "против"

Депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию, в которой россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма".

Голосование прошло в среду, 23 ноября, на очередной пленарной сессии в Страсбурге. "За" проголосовали 494 политиков и только 58 парламентариев проголосовали "против". 44 нажали на кнопку "воздержаться от ответа".

В документе содержится перечень обвинений в адрес агрессора и они связаны не только с войной против Украины, но и предусматривают реакции и меры, которые, по мнению представителей Европарламента, должны принять против россии в Евросоюзе. В частности, речь идет о расширении списка лиц, подпадающих под санкционные ограничения в ЕС.

Кроме того, Еврокомиссии рекомендовано на законодательном уровне предложить введение ряда поправок в действующий глобальный режим ограничений ЕС в сфере прав человека, в частности, расширить сферу его действия путем включения в него коррупционных актов. Также предполагается принятие персональных санкций против граждан из россии и Белоруссии, связанных с коррупцией.

Также Еврокомиссия должна быть предпринята все возможные меры по вероятному избежанию санкций со стороны россии.

Следует добавить, что в Украине уже успели отреагировать на решение Европейского парламента. В частности, президент Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале написал, что благодарен парламентариям за их действия, ведь они являются еще одним шагом для того, чтобы положить конец террористическим действиям рф.

"Приветствую решение Европарламента о признании россии государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", — отметил украинский лидер.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в парламент Эстонии официально признали действия россии террористическими. В то же время в Белом доме выступали против принятия такого решения.

Также напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал позицию Запада по признанию рф страной-террористом.