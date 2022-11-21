Еще одна организация признала россию страной-террористом

Все 30 стран НАТО поддержали предложение украинской делегации

Вторжение россии на территорию Украины, обстрел мирных городов ракетами, удары по критической инфраструктуре страны и прочие преступления, которые совершила рф с начала войны, не останутся безнаказанными. Сегодня, 21 ноября, Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии россии против Украины и признала ее государством-террористом.

Такой трибунал даст возможность наказать не только исполнителей военных преступлений, но еще и высшее руководство рф. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Все 30 стран НАТО поддержали предложение украинской делегации. Резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.

По словам Чернева, в резолюции были учтены также и другие пожелания Украины. В их числе:

увеличение поставок вооружения нашей стране;

разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

создание механизма взыскания репараций с российской федерации за нанесенный ущерб Украине.

"За преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии, наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся", — отметил Чернев.

Также он добавил, что делегаты особо отметили, что украинская армия однозначно усилит НАТО, потому членство Украины важно для самого Альянса.

Напомним, что 13 октября 2022 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Украине, в которой признала российский режим террористическим.