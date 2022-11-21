Ще одна організація визнала росію країною-терористом

Усі 30 країн НАТО підтримали пропозицію української делегації

Вторгнення росії на територію України, обстріл мирних міст ракетами, удари по критичній інфраструктурі країни та інші злочини, які вчинила рф з початку війни, не залишаться безкарними. Сьогодні, 21 листопада, Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал з агресії росії проти України та визнала її державою-терористом.

Такий суд дасть змогу покарати як виконавців військових злочинів, а й вище керівництво рф. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" та голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Усі 30 країн НАТО підтримали пропозицію української делегації. Резолюція буде направлена ​​урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

За словами Чернєва, у резолюції було враховано також інші побажання України. В тому числі:

збільшення постачання озброєння нашій країні;

розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;

створення механізму стягнення репарацій з російської федерації за завдану шкоду Україні.

"За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності та за злочин агресії, покарання буде невідворотним. Ми цього обов’язково досягнемо", — зазначив Чернєв.

Також він додав, що делегати особливо наголосили, що українська армія однозначно посилить НАТО, тому членство України є важливим для самого Альянсу.

Нагадаємо, що 13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо України, в якій визнала російський режим терористичним.