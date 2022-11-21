Ще одна організація визнала росію країною-терористом
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Усі 30 країн НАТО підтримали пропозицію української делегації
Вторгнення росії на територію України, обстріл мирних міст ракетами, удари по критичній інфраструктурі країни та інші злочини, які вчинила рф з початку війни, не залишаться безкарними. Сьогодні, 21 листопада, Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал з агресії росії проти України та визнала її державою-терористом.
Такий суд дасть змогу покарати як виконавців військових злочинів, а й вище керівництво рф. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" та голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.
Усі 30 країн НАТО підтримали пропозицію української делегації. Резолюція буде направлена урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.
За словами Чернєва, у резолюції було враховано також інші побажання України. В тому числі:
- збільшення постачання озброєння нашій країні;
- розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;
- створення механізму стягнення репарацій з російської федерації за завдану шкоду Україні.
"За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності та за злочин агресії, покарання буде невідворотним. Ми цього обов’язково досягнемо", — зазначив Чернєв.
Також він додав, що делегати особливо наголосили, що українська армія однозначно посилить НАТО, тому членство України є важливим для самого Альянсу.
Нагадаємо, що 13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо України, в якій визнала російський режим терористичним.