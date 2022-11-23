росія - спонсор тероризму: Європарламент ухвалив резолюцію

44 парламентарії вирішили утриматися і не голосували ні "за", ні "проти"

Депутати Європейського парламенту проголосували за резолюцію, в якій росія названа "державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму".

Голосування пройшло у середу, 23 листопада, під час чергової пленарної сесії у Страсбурзі. "За" проголосували 494 присутніх політиків і лише 58 парламентаріїв проголосували "проти". 44 натиснули на кнопку "утриматися від відповіді".

У документі міститься перелік звинувачень на адресу агресора і вони пов'язані не лише з війною проти України, а й передбачає реакції та заходи, які на думку представників Європарламенту, мають вжити проти росії у Євросоюзі. Зокрема, мова йде про розширення списку осіб, що підпадають під санкційні обмеження у ЄС.

Крім того, Єврокомісії рекомендовано на законодавчому рівні запропонувати впровадження низки поправок до чинного глобального режиму обмежень ЄС у сфері прав людини, зокрема, розширити сферу його дії, шляхом включення до нього корупційних актів. Також передбачається прийняття персональних санкцій проти громадян з росії та Білорусі, що пов'язані з корупцією.

Також Єврокомісія повинна бути вжити усіх можливих заходів, щодо ймовірного уникнення санкцій з боку росії.

Варто додати, що в Україні вже встигли відреагувати на рішення Європейського парламенту. Зокрема, президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі написав, що вдячний парламентарям за їх дії, адже вони є ще одним кроком для того, щоб покласти край терористичним діям росії.

"Вітаю рішення Європарламенту про визнання росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", — зазначив український лідер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у парламент Естонії офіційно визнали дії росії терористичними. Водночас у Білому домі виступали проти ухвалення такого рішення.

Також нагадаємо, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука прокоментував позицію Заходу стосовно визнання росії країною-терористом.