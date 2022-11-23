"россия не спонсор, а террорист": как отреагировали в Украине на новый ракетный обстрел

Украинские политики и общественные деятели отреагировали на новый ракетный удар

россия продолжает попытки уничтожения энергосистемы Украины. 23 ноября армией агрессора был нанесён очередной массированный удар по украинским объектам инфраструктуры. В результате обстрела во многих городах Украины полностью отключился свет, а в некоторых районах пропало и водоснабжение. Также была практически парализована вся атомная энергетика Украины.

На очередную террористическую атаку россиян уже отреагировали украинские политики и общественность. Так, например, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что атаки оккупантов вызывают только одно желание — "уничтожать рашистское чудовище".

Известный украинский журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook отметил, что Европарламент ошибся, когда объявил рф спонсором терроризма.

"Россия снова ударила по гражданской энергосети во время морозов, чтобы европейцы осознали наконец, что россия не спонсор, россия является страной-террористом", — пишет Бутусов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что украинцы выстоят, а за каждую жизнь россиян ждет отплата.

Также обстрел Украины 23 ноября прокомментировали и другие украинцы.

Пост Михаила Подоляка

Пишет журналист Денис Казанский

Напомним, ранее мы писали о том, что массированный ракетный удар рф по Украине заблокировал работу всех АЭС.

Также мы сообщали о том, что в соседней с Украиной страной почувствовали последствия российской атаки 23 ноября.