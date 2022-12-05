США не хочуть визнавати росію спонсором тероризму — Блінкен розповів про інший варіант

У США хочуть уникнути небажаних наслідків у зв’язку з визнанням росії "спонсором тероризму"

У Конгресі Сполучених Штатів Америки працюють над альтернативою визнання росії "країною-спонсором тероризму".

Як пише видання CNN, посилаючись на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, в Америці постійно розглядають питання, які заходи можна вжити для того, щоб збільшити тиск на країну-агресора.

"Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам із деякими спірними моментами, пов’язаними з визнанням рф "країною-спонсором тероризму", що мало б небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети", — заявив Блінкен.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що США не стануть вносити росію до списку "країн-спонсорів тероризму". В Америці побоюються наслідків такого рішення і вважають, що і без цього є інструменти для тиску на кремль. За словами представника США при ОБСЄ Майкла Карпентера, застосування цього механізму сильно обмежить США у можливості надавати гуманітарну допомогу мешканцям окупованих частин України, а також може нашкодити зерновій угоді.

Джо Байден та голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен висловлювалися проти такого рішення. Білий дім вважає, що визнання росії "країною-спонсором тероризму" повністю припинить можливості співпраці з росією у критичних галузях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європарламент проголосував за резолюцію, згідно з якою росія визнається "країною-спонсором тероризму", а також державою, яка застосовує засоби тероризму.

Також ми повідомляли про те, що в день, коли Європарламент визнав росії спонсором тероризму російські війська завдали масованого удару по Україні.