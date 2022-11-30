Може зашкодити Україні: у США пояснили, чому вноситимуть росію до списку спонсорів тероризму

У США побоюються, що новий статус росії нашкодить зерновій угоді

США на відміну від Європи не стануть вносити росію до списку країн-спонсорів тероризму, оскільки побоюються наслідків такого рішення і вважають, що і без цього вони мають достатньо інструментів, щоб тиснути на кремль.

Як повідомив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час брифінгу, подібний крок може насамперед нашкодити зерновій угоді.

"На відміну від багатьох країн Європи, ми маємо дуже конкретні внутрішні законодавчі норми щодо держав-спонсорів тероризму", — пояснив він.

За його словами, застосування цього механізму сильно обмежить США у можливостях надавати гуманітарну допомогу мешканцям окупованих частин України та сприяти іншим ініціативам, які корисні як Києву, так і Вашингтону.

Також Карпентер каже, що це не обов’язково дасть додаткові можливості щодо введення санкцій проти росії, порівняно з тими, що вже є у Білого дому.

Водночас він наголосив, що його країна й надалі посилюватиме санкційний тиск на кремль і закриватимуть лазівки у вже існуючих обмеженнях. Також триватиме і військова допомога Україні.

Як повідомлялося раніше, 23 листопада на черговій пленарній сесії Європейського парламенту було ухвалено рішення визнати росію спонсором тероризму. Двома днями раніше таке ж рішення було затверджено Парламентською асамблеєю НАТО.