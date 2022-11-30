Может навредить Украине: в США объяснили, почему не станут вносить россию в список спонсоров терроризма

В США опасаются, что новый статус россии навредит зерновой сделке

США в отличие от Европы не станут вносить россию в список стран-спонсоров терроризма, так как опасаются последствия такого решения и считают, что и без этого у них есть достаточно инструментов, чтобы давить на кремль.

Как сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время брифинга, подобный шаг может в первую очередь навредить зерновому соглашению.

"В отличие от многих стран Европы, мы имеем очень конкретные внутренние законодательные нормы в отношении государств-спонсоров терроризма", — объяснил он.

По его словам, применение этого механизма сильно ограничит США в возможностях оказывать гуманитарную помощь жителям оккупированных частей Украины и содействовать другим инициативам, которые полезны как Киеву, так и Вашингтону.

Также Карпентер говорит, что это не обязательно даст дополнительные возможности по введению санкций против россии, по сравнению с теми, которые уже имеются у Белого дома.

Вместе с тем он подчеркнул, что его страна будет и впредь ужесточать санкционное давление на кремль и будут закрывать лазейки в уже существующих ограничениях. Также будет продолжаться и военная помощь Украине.

Как сообщалось ранее, 23 ноября на очередной пленарной сессии Европейского парламента было принято решение признать россию спонсором терроризма. Двумя днями раньше такое же решение было утверждено Парламентской ассамблеей НАТО.