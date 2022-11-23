Токсичная метка: что изменит для России признание ее страной-террористом

Эксперты называют это ярким и красноречивым политическим решением

Европейский парламент в среду, 23 ноября, признал Россию государством — спонсором терроризма и государством, использующим терроризм как средство.

Подобное решение было принято и Парламентской ассамблеей НАТО. Кроме того, все 30 стран — членов Альянса поддержали предложения украинской делегации по созданию специального Международного трибунала по поводу агрессии России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. Нардеп отметил, что принятие этой резолюции – важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, а потому влияющий на руководство стран в принятии решений.

"Также очень радует тот факт, что украинская позиция, такая как создание трибунала, выплата репараций или признание России государством-террористом, постепенно становится мейнстримом на самых высоких международных площадках. За преступления против человечности, не имеющие срока давности военные преступления и за преступление агрессии наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся", — написал Чернев.

Ранее статус государства-террориста за Россией был закреплен решениями правительств Украины, Чехии, Польши, Эстонии, сеймов Литвы и Латвии, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы. Теперь аналогичного решения на национальном уровне можно ожидать и от других стран — членов НАТО, что откроет для Украины больше возможностей для отстаивания своих интересов по делам против России в международных судах, считает политический аналитик Петр Олещук .

По словам эксперта, крайне важно, чтобы в резолюции была прописана формулировка "государство — спонсор терроризма", ведь именно она фигурирует в законодательстве США, тогда как для Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента такая конструкция несколько необычна.

Стоит отметить, что правительство США не готово закрепить за Россией статус террористического государства, хотя законодательством именно этой страны предусмотрены наиболее действенные юридические последствия для таких режимов.

В июле 2022 года издание The New York Times сообщало , что, несмотря на соответствующую резолюцию Сената США и призывы влиятельных американских политиков, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается, что признание РФ спонсором терроризма заставит ввести санкции против некоторых союзников США, которые поддерживают деловые отношения с Россией, и усложнит поддержание хоть каких-то дипломатических связей с РФ.

Политолог Петр Олещук уверен: решение ПА НАТО станет серьезным сигналом для ряда азиатских и африканских стран, которые до сих пор занимают нейтральную позицию по поводу войны в Украине и продолжают так или иначе сотрудничать с РФ. Ведь взаимодействие, а особенно торговое, с партнером, имеющим террористический статус, становится токсичным для других сторон.

"Кроме того, признание России страной — спонсором терроризма автоматически делает невозможным давление на Украину и склонение ее к любым мирным переговорам с Кремлем или принятию компромиссных решений. Никаких уступок для террористов быть не может, и теперь это осознают все", — отмечает Петр. Олещук в комментарии "Телеграфу".

В то же время, ожидать исключения России из международных организаций на фоне присвоения ей статуса террористического государства пока не стоит, считает эксперт. Внутренние порядки G20 подразумевают достижение принципиального согласия и консенсуса между всеми странами-участниками для принятия таких решений. Пока далеко не все члены "Большой двадцатки" готовы занимать такую позицию по отношению к РФ. Аналогичная ситуация наблюдается и с членством России в ООН.

"Это достаточно специфическая, неповоротливая и коррупционная структура, поэтому ожидать от нее таких резких действий прямо сейчас было бы несколько наивно. Но со временем речь может идти об исключении России из Совета Безопасности ООН. Тем более что существует много проектов реформирования Совбеза. Другое дело, что, исключив РФ, ее не лишат ядерного статуса, а это чревато многими рисками. Думаю, этот фактор играет немалую роль в решении вопроса с членством России в Совете Безопасности ООН", — говорит политолог Петр Олещук.

В июле 2022 года, после принятия Сенатом США резолюции с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию страной — спонсором терроризма, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила , что присвоение РФ этого статуса может привести к разрыву дипломатических отношений с Вашингтоном, и назвала такое решение "точкой невозврата" в отношениях между государствами.

Варварские методы достижения политических и экономических целей давно стали визитной карточкой кремлевского режима. Однако опасаться реакции РФ на признание ее государством — спонсором терроризма не следует, считает политический эксперт Дмитрий Левусь . По его словам, пойдя на развертывание полномасштабной войны, Россия продемонстрировала, что не видит для себя никаких сдерживающих факторов и не будет учитывать мнение цивилизованного мира относительно каких-либо ее действий.

"Решение ПА НАТО значительно усложняет, а в некоторых случаях делает невозможным ведение бизнеса и поддержку тесных дипломатических связей с Россией. Поэтому реакция Кремля, конечно, будет отрицательной. Но ожидать особой эскалации по этой причине не стоит. РФ давно перешла все пределы дозволенного и не будет сдерживать себя, имеет она статус страны-террориста или нет. Скорее всего, данная резолюция станет лишь еще одним поводом для раздувания пропагандистами ненависти к НАТО среди россиян", — уверен эксперт.

По состоянию на сегодняшний день в перечень стран, признанных США спонсорами терроризма, входят Северная Корея, Сирия, Иран и Куба. Ранее в нем также находились Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.

Если американское правительство все же присвоит России статус террористического государства, на него будут распространяться следующие санкции:

запрет на поставку оружия (экспорт и продажа);

контроль за экспортом товаров двойного назначения;

запрет на экономическую помощь;

наложение денежных и других ограничений.

Пока данное решение принято исключительно на уровне отдельных государств и международных организаций, а потому не влечет наложения никаких специальных санкций или ограничений для России, объясняет заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

"Это яркое и красноречивое политическое решение. С каждым днем Россия становится все более токсичной для сотрудничества, но это не значит, что сейчас все прекратят закупать у нее нефть или газ. Реальный ущерб этому режиму могут нанести и наносят уже введенные санкции со стороны стран Западу. В то же время, возможно, при наложении новых ограничений статус страны — спонсору терроризма будет играть роль отягчающего обстоятельства", — пояснил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Стоит отметить, что по состоянию на 18 ноября Россия потеряла уже более 90% своего нефтяного рынка в северных странах Евросоюза, которые ранее являлись основой поставки с балтийских и арктических терминалов. В конце мая лидеры стран ЕС договорились о введении эмбарго на экспорт российской нефти. Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, вступают в силу 5 декабря.