Токсична мітка: що змінить для Росії визнання її країною-терористом

Експерти називають це яскравим та промовистим політичним рішенням

Європейський парламент у середу, 23 листопада, визнав Росію державою — спонсором тероризму та державою, яка використовує тероризм як засіб.

Подібне рішення було ухвалено й Парламентською асамблеєю НАТО. Крім того, усі 30 країн — членів Альянсу підтримали пропозиції української делегації щодо створення спеціального Міжнародного трибуналу з приводу агресії Росії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Нардеп відзначив, що ухвалення цієї резолюції – важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень.

"Також дуже тішить той факт, що українська позиція, така як створення трибуналу, виплата репарацій чи визнання Росії державою-терористом, поступово стає мейнстримом на найвищих міжнародних майданчиках. За злочини проти людяності, воєнні злочини, які не мають терміну давності, та за злочин агресії покарання буде невідворотним. Ми цього обов'язково доб'ємося", — написав Чернєв.

Раніше статус держави-терориста за Росією був закріплений рішеннями урядів України, Чехії, Польщі, Естонії, сеймів Литви та Латвії, а також Парламентською асамблеєю Ради Європи. Тепер аналогічного рішення на національному рівні можна очікувати й від інших країн — членів НАТО, що відкриє для України більше можливостей для відстоювання своїх інтересів у справах проти Росії в міжнародних судах, вважає політичний аналітик Петро Олещук .

За словами експерта, вкрай важливо, аби у резолюції було прописане формулювання "держава — спонсор тероризму", адже саме воно фігурує у законодавстві США, тоді як для Парламентської асамблеї НАТО і Європарламенту така конструкція є дещо незвичною.

Варто зазначити, що наразі уряд США не готовий закріпити за Росією статус терористичної держави, хоча законодавством саме цієї країни передбачені найбільш дієві юридичні наслідки для таких режимів.

У липні 2022 року видання The New York Times повідомляло , що попри відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків, держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється, що визнання РФ спонсором тероризму змусить запровадити санкції проти деяких союзників США, які підтримують ділові відносини з Росією, і ускладнить підтримку бодай якихось дипломатичних зв’язків із РФ.

Політолог Петро Олещук впевнений: рішення ПА НАТО стане серйозним сигналом для ряду азійських та африканських країн, що досі займають нейтральну позицію щодо війни в Україні та продовжують так чи інакше співпрацювати з РФ. Адже взаємодія, а особливо торговельна, з партнером, що має терористичний статус, стає токсичною для інших сторін.

"Крім того, визнання Росії країною — спонсором тероризму автоматично унеможливлює тиск на Україну та схиляння її до будь-яких мирних переговорів з Кремлем, або ухвалення компромісних рішень. Жодних поступок для терористів бути не може, і тепер це усвідомлюють усі", — зазначає Петро Олещук в коментарі "Телеграфу".

Водночас очікувати виключення Росії з міжнародних організацій на фоні присвоєння їй статусу терористичної держави поки що не варто, вважає експерт. Внутрішні порядки G20 передбачають досягнення принципової згоди та консенсусу між всіма країнами-учасниками для ухвалення таких рішень. Наразі далеко не всі члени "Великої двадцятки" готові займати таку позицію щодо РФ. Аналогічна ситуація спостерігається і з членством Росії в ООН.

"Це достатньо специфічна, неповоротка та корупційна структура, тому очікувати від неї таких різких дій просто зараз було б дещо наївно. Але з часом мова може йти про виключення Росії з Ради Безпеки ООН. Тим більше, що існує багато проєктів реформування Радбезу. Інша справа, що, виключивши РФ, її не позбавлять ядерного статусу, а це несе в собі багато ризиків. Думаю, цей фактор відіграє чималу роль у розв'язанні питання з членством Росії в Раді Безпеки ООН", — каже політолог Петро Олещук.

У липні 2022 року, після ухвалення Сенатом США резолюції з закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію країною — спонсором тероризму, офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила , що присвоєння РФ цього статусу може призвести до розриву дипломатичних відносин з Вашингтоном, та назвала таке рішення "точкою неповернення" у відносинах між державами.

Варварські методи досягнення політичних та економічних цілей давно стали візитною карткою кремлівського режиму. Проте побоюватися реакції РФ на визнання її державою-спонсором тероризму не слід, вважає політичний експерт Дмитро Левусь . За його словами, пішовши на розгортання повномасштабної війни, Росія продемонструвала, що не бачить для себе жодних стримувальних факторів та не зважатиме на думку цивілізованого світу щодо будь-яких її дій.

"Рішення ПА НАТО значно ускладнює, а в деяких випадках унеможливлює ведення бізнесу і підтримку тісних дипломатичних зв'язків з Росією. Тому реакція Кремля, звичайно, буде негативною. Але очікувати особливої ескалації з цієї причини не варто. РФ давно перейшла усі межі дозволеного і не стримуватиме себе, має вона статус країни-терориста чи ні. Скоріше за все, дана резолюція стане лише ще одним приводом для роздмухування пропагандистами ненависті до НАТО серед росіян", — впевнений експерт.

Станом на сьогодні у перелік країн, що визнані США спонсорами тероризму, входять Північна Корея, Сирія, Іран і Куба. Раніше у ньому також перебували Ірак, Лівія, Південний Ємен і Судан.

Якщо американський уряд все ж присвоїть Росії статус терористичної держави, на неї будуть розповсюджуватися наступні санкції:

заборона на постачання зброї (експорт і продаж);

контроль за експортом товарів подвійного призначення;

заборона на економічну допомогу;

накладення фінансових та інших обмежень.

Поки дане рішення ухвалено виключно на рівні окремих держав та міжнародних організацій, а тому не тягне за собою накладення жодних спеціальних санкцій або обмежень для Росії, пояснює заслужений економіст України Олексій Плотніков.

"Це яскраве і красномовне політичне рішення. З кожним днем Росія стає все більш токсичною для співпраці, але це не означає, що зараз же усі припинять закуповувати у неї нафту чи газ. Реальної шкоди цьому режиму можуть завдати й завдають вже введені санкції з боку країн Заходу. Водночас можливо, при накладенні нових обмежень статус країни — спонсору тероризму буде грати роль обтяжувальної обставини", — пояснив експерт в коментарі "Телеграфу".

Варто зазначити, що станом на 18 листопада Росія втратила вже понад 90% свого нафтового ринку в північних країнах Євросоюзу, які раніше були основою постачання з балтійських та арктичних терміналів. В кінці травня лідери країн ЄС домовилися про введення ембарго на експорт російської нафти. Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону постачання нафти з РФ морським транспортом, набирають чинності 5 грудня.