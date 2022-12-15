В Польше признали россию страной-террористом: у Зеленского отреагировали

Сейм Польши призвал и далее ужесточать санкции против россии

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) одобрил решение о признании россии страной, которая поддерживает терроризм и применяет террористические методы.

Как сообщается на сайте Сейма, 14 декабря было принято постановление, в котором указано, что россия регулярно нарушает положения международного права и устава ООН и нападает на соседние страны, устраивая там геноцид населения.

Парламент страны признал россию ответственной за катастрофу рейса MH-17 в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за крушение рейса PLF101 в 2010 году, когда погибло руководство Польши, включая президента Леха Качиньского.

"российская федерация и ее вооруженные структуры и формирования совершают акты террора против объектов гражданской инфраструктуры, массовые расстрелы и похищения людей, сексуальное насилие и пытки, отрыв детей от семей с целью их русификации, массовую депортацию населения, принудительный призыв граждан Украины в российские вооруженные силы и кражу имущества", — говорится в сообщении.

Тем самым депутаты призвали правительство и дальше работать над расширением санкций против россии и наращивать поддержку Украины.

На это уже отреагировал глава ОПУ Андрей Ермак, который выразил надежду, что другие страны тоже последуют примеру Польши.

Как сообщалось ранее, 23 ноября на очередной пленарной сессии Европейского парламента было принято решение признать россию спонсором терроризма. Двумя днями раньше такое же решение было утверждено Парламентской ассамблеей НАТО.