У Польщі визнали росію країною-терористом: у Зеленського відреагували

Сейм Польщі закликав і надалі посилювати санкції проти росії

Нижня палата парламенту Польщі (Сейм) схвалила рішення про визнання росії країною, яка підтримує тероризм і застосовує терористичні методи.

Як повідомляється на сайті Сейму, 14 грудня було прийнято постанову, в якій зазначено, що росія регулярно порушує положення міжнародного права та статуту ООН та нападає на сусідні країни, влаштовуючи там геноцид населення.

Парламент країни визнав росію відповідальною за катастрофу рейсу MH-17 у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за аварію рейсу PLF101 у 2010 році, коли загинуло керівництво Польщі, включаючи президента Леха Качинського.

"російська федерація та її збройні структури та формування здійснюють акти терору проти об’єктів громадянської інфраструктури, масові розстріли та викрадення людей, сексуальне насильство та тортури, відрив дітей від сімей з метою їх русифікації, масову депортацію населення, примусовий призов громадян України до російських збройних сил та крадіжку майна", — йдеться у повідомленні.

Тим самим депутати закликали уряд і надалі працювати над розширенням санкцій проти росії та нарощувати підтримку України.

На це вже відреагував голова ОПУ Андрій Єрмак, який висловив сподівання, що інші країни теж наслідуватимуть приклад Польщі.

Як повідомлялося раніше, 23 листопада на черговій пленарній сесії Європейського парламенту було ухвалено рішення визнати росію спонсором тероризму. Двома днями раніше таке ж рішення було затверджено Парламентською асамблеєю НАТО.