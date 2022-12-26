ООН без россии: Украина инициирует исключение рф из главной организации мира

россия не проходила процедуру вступления в ООН и захватила место бывшего СССР

Министерство иностранных дел Украины инициировало заявление о лишении россии членства в Совбезе ООН. Ранее в Конгрессе США заявили о намерении рассмотреть аналогичную резолюцию.

Подробностями поделились на портале украинского МИД.

Государства-члены ООН должны рассмотреть легитимность пребывания рф в ООН согласно уставу организации и лишить страну-агрессора статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Также россия должна быть исключена из ООН в целом, говорится в заявлении.

После распада СССР в 1991 году вопрос пребывания страны-агрессора в ООН не был урегулирован должным образом в соответствии с международным правом.

"Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости — с 31 декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, в соответствии с Уставом ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований", — сказано в заявлении.

В Уставе ООН нет слов "российская федерация", а само государство не прошло процедуру по обретению членства.

"С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: россия — узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН", — отмечает МИД.

Кроме того, в заявлении сказано, что ни договоренность группы стран бывшего СССР, ни мнение юридического советника Секретариата ООН не могут подменять действующий Устав Организации и не могли "служить основой для молчаливого согласия относительно принятия россии в члены ни для Секретариата ООН, ни для государств-членов ООН, включая членов Совбеза".

В украинском МИД уверены, что россия навязала свое членство в ООН, что в истории организации происходит впервые. Кроме того, действия страны-агрессора на политической арене далеки от основных постулатов ООН – миролюбия и обеспечения мира. Напротив, рф свойственна агрессия, вмешательство во внутренние дела других государств, злоупотребление правом вето и прочее.

В МИД Украины уверен, что за исключение россии из ООН должны проголосовать все члены. Это не должно привести к аннулированию решений, принятых при пребывании рф в составе Организации.

"Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния российской федерации", — заключают в МИД.

Ранее мы рассказывали о том, что в росси угрожают США концом мира на фоне военной помощи Украине. Страна-агрессор уверена, что Америка стремится доминировать в мире.