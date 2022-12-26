ООН без росії: Україна ініціює вилучення рф з головної організації світу

росія не проходила процедуру вступу до ООН і захопила місце колишнього СРСР

Міністерство закордонних справ України ініціювало заяву про позбавлення росії членства в Раді безпеки ООН. Раніше в Конгресі США заявили про намір розглянути аналогічну резолюцію.

Подробиці поділилися на порталі українського МЗС.

Держави-члени ООН повинні розглянути легітимність перебування росії в ООН згідно зі статутом організації та позбавити країну-агресора статусу постійного члена Ради безпеки ООН. Також рф має бути виключена з ООН загалом, йдеться у заяві.

Після розпаду СРСР у 1991 році питання перебування країни-агресора в ООН не було врегульовано належним чином відповідно до міжнародного права.

"Росія помилково вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині — з 31 грудня 1991 року в Раді безпеки ООН з’явилася табличка з її назвою. Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав", — сказано у заяві.

У Статуті ООН немає слів "російська федерація", а сама держава не пройшла процедуру набуття членства.

"З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: росія — узурпатор місця Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН", — зазначає МЗС.

Крім того, у заяві сказано, що ні домовленість групи країн колишнього СРСР, ні думка юридичного радника Секретаріату ООН не можуть підміняти чинний Статут Організації і не могли "служити основою для мовчазної згоди щодо прийняття росії в члени ні для Секретаріату ООН, ні для держав- членів ООН, включаючи членів Ради безпеки".

В українському МЗС впевнені, що росія нав’язала своє членство в ООН, що в історії організації відбувається вперше. Крім того, дії країни-агресора на політичній арені далекі від основних постулатів ООН – миролюбності та забезпечення миру. Навпаки, росії властива агресія, втручання у внутрішні відносини інших країн, зловживання правом вето та інше.

У МЗС України впевнений, що за виключення росії з ООН мають проголосувати всі члени. Це не повинно призвести до анулювання рішень, прийнятих під час перебування росії у складі Організації.

"Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, і в цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН та міжнародного права від руйнівного впливу російської федерації", — наголошують у МЗС.

Раніше ми розповідали про те, що в росії погрожують США кінцем миру на тлі військової допомоги Україні. Країна-агресор впевнена, що Америка прагне домінувати у світі.