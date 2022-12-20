"Піддався погрозам росії": у США накинулися на генсека ООН

Заступник посла США в ООН висловився з приводу розслідування постачання іранських дронів

Сполучені Штати Америки звинуватили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він піддався російським погрозам і не відправив офіційних осіб в Україну для належного розслідування постачання іранських дронів росії.

Як пише видання Reuters, росія заперечує, що її війська використовували іранські безпілотники в Україні, і стверджує, що представники ООН не мають мандату на поїздку до Києва для розслідування походження безпілотників. При цьому наголошується, що сам Іран визнав, що передав кремлю деяку кількість БПЛА, але сказав, що вони були відправлені до того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення.

У матеріалі наголошується, що Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна заявляють, що постачання безпілотників іранського виробництва в росії порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Вищезгадані країни хочуть, щоб Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для розслідування.

"Ми шкодуємо, що ООН не зробила жодних кроків для проведення нормального розслідування цього повідомлення про порушення", — заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд під час засідання Ради Безпеки, присвяченого резолюції щодо іранської ядерної угоди 2015 року.

Також Вуд висловив розчарування в тому, що "Секретаріат, ймовірно, піддавшись погрозам з боку росії, не виконав мандат на розслідування, який дав йому цей Радбез".

При цьому раніше в доповіді раді Гутерріш заявив, що офіційні особи ООН вивчають наявну інформацію, і про будь-які висновки буде повідомлено раді в установленому порядку. А коли йому поставили питання про тиск, то генсек відповів, що звинувачення Заходу "розглядаються у ширшій картині всього, що робить ООН у контексті війни, щоб визначити – чи слід направити офіційних осіб до Києва".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Росії можуть розгорнути виробництво іранських дронів, але це не так просто.

Також ми повідомляли про те, що в МЗС України розповіли, що чекає на Тегеран, у разі продовження поставок безпілотників росії.