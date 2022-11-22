Наслідки будуть неспівставними: Україна зв’язалася з Іраном через допомогу росії

У МЗС України розповіли, що чекає на Тегеран, у разі продовження поставок безпілотників росії.

Іранські експерти провели зустріч з українськими фахівцями, щоб обговорити питання постачання Тегераном москві військових дронів, які використовуються у війні проти України. Про результати зустрічі розповів речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

За словами представника дипломатичного відомства, українська сторона на зустрічі з іранськими експертами підкреслила, що продовження співпраці з росією спричинить наслідки, непорівнянні з можливою вигодою.

"Така експертна зустріч справді відбулася. Подробиці я розголошувати не можу, водночас можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання іранської зброї з боку Росії для війни проти України", — зазначив Ніколенко.

За словами речника МЗС, Україна довела до відома Ірану свою позицію.

Інформація про те, що експертна зустріч має відбутися, з’явилася напередодні на сайті іранського інформагентства IRNA. У повідомленні говорилося, що Тегеран хоче усунути "непорозуміння", пов’язані з поставками військових безпілотників росії. В Ірані вважають, що проблему можна вирішити "шляхом продовження спільної взаємодії з Україною".

Раніше ми писали, що Ізраїль може завадити росії отримати іранські безпілотники. У зв’язку з цим до москви було відправлено "ноту протесту".

Також повідомлялося, що іранські дрони можуть почати виробляти в росії. Країни просуваються до передачі проектів та компонентів, що може дозволити розпочати виробництво протягом кількох місяців.