Іранські дрони в росії: скільки потрібно для початку виробництва

Ворог намагається наростити армію беспілотників

У Росії можуть почати виробляти іранські дрони після передачі креслень від Ірану, але розгорнути виробництво не так просто і швидко. Йдеться про місяці.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що навіть на те, щоб розгорнути роботу вже там, де є потужності та обладнання, потрібен час. На запуск виробництва знадобляться місяці. Він також додав, що процес може затягнутися, якщо хтось захоче на цьому "додатково підзаробити".

Передача креслень дронів — спроба Ірану не отримати нові санкції за удари по Україні обладнанням. Але стадія війни така, що кількість дронів нарощується. У росії є і свої дрони, як ударні, так і розвідувальні. Зокрема використовують баражуючий боєприпас "Ланцет" — їх застосування восени різко зросло в порівнянні з літом. Росіяни застосовують його проти танків і гаубиць, людей, але броню танка не пробиває, а ефективність поразки інших цілей низька. Дрон досить свіжий — 2019 року, але його успішно витіснили за активністю використання іранські безпілотники.