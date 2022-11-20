Іранські дрони можуть почати виробляти в росії: ЗМІ дізналися деталі та терміни

Іранські дрони в росії раніше тільки фарбували, а незабаром, ймовірно, зможуть і виготовляти.

Під час візиту до Ірану на початку листопада росія домовилася з Іраном про запуск виробництва дронів на території росії. Країни просуваються до передачі проектів та компонентів, що дозволить розпочати виробництво протягом кількох місяців.

Про це повідомляє The Washington Post. Посилаючись на дані розвідки США та інших країн, рішення про виробництво форсувалося з обох сторін. Якщо росія матиме свою збірну лінію, це значно збільшить її запаси недорогих, але руйнівних систем озброєнь, зазначає видання.

Для Ірану домовленості несуть економічні та політичні вигоди, вони можуть вважати, що нові санкції їх не торкнуться, якщо безпілотники збиратимуться в росію. The Washington Post цитує офіційного представника Ради нацбезпеки США Едріен Уотсон, яка зазначила, що брехня не допоможе Ірану та Росії приховати факти: "Тегеран допомагає вбивати українських мирних жителів, поставляючи зброю та допомагаючи росії в її операції", — вона також додала, що США продовжать надавати допомогу у сфері безпеки, включаючи системи ППО.

Як зазначають у звіті Інституту вивчення війни, співпраця росії та Ірану в цьому питанні, як і щодо ракет, може дозволити російським силам підтримувати кампанію проти української енергетики протягом більш тривалого часу. Також це передбачає, що росія має обхідні шляхи, щоб дістати мікрочіпи, необхідні для програмування безпілотників, які вона планує виробляти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Іран продовжує підтримувати росію і на міжнародному рівні, зокрема, був проти резолюції ООН щодо репарацій України. Також експерти вважають, що росії вдалося погодити передачу ракет з Ірану, оскільки самостійне виробництво обмежене через брак технологій.