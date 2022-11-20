Провокації на кордонах, виробництво "шахедів" в рф і невтішний прогноз щодо війни: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на неділю, 20 листопада, обійшлася без тривог та видалася настільки спокійною, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни з росією. Проте є кілька хвилюючих новин не з поля бою.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.

Єрмак vs. Буданов

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що завершити розв'язану росією війну до кінця весни наступного року Україні навряд чи вдасться.

"Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним",- заявив Єрмак.

Нагадаємо, що про ймовірність завершення війни весною говорив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов та заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Провокації на кордонах

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території російської федерації та республіки білорусь, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також продовжуються обстріли і інші провокаційні дії з території Білгородської області рф.

В рф почнуть виробляти свої "шахеди"

Іран та росія уклали угоду про виробництво безпілотників на російській території, — про це дізналися розвідки США та інших країн, пише The Washington Post.

Посадовці на умовах анонімності розповіли, що іранці і росіяни швидко просуваються у передачі компонентів, що дозволить почати виробництво сотень безпілотників протягом декількох місяців.

Що там по відключенням?

За повідомленням НЕК "Укренерго", в неділю, 20 листопада, в усіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Ситуація в енергетичній системі України протягом найближчого часу може змінитися у кращу сторону, — якщо не буде обстрілів, то вже за кілька днів енергосистема посилиться, розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Тим часом відключення можуть спіткати не лише Україну, — у найближчі місяці Німеччина може стикнутися з локальними відключеннями світла. Все через напружену ситуацію у сфері енергопостачання. Німців готують до того, що взимку траплятимуться блекаути.

рф не вдасться втягнути НАТО у війну

Російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й "розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку", проте НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для росії і не прагне до конфронтації з цією країною.

"Не робіть помилкових висновків: нас не втягнуть у війну путіна, але ми будемо стояти поруч з Україною, коли вона бореться, щоб захистити себе. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО", — заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Скільки вже жертв війни в Україні

Офіс генпрокурора зафіксував загибель внаслідок повномасштабної агресії рф 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей, понад 11 тисяч цивільних дістали поранень, заявив генпрокурор Андрій Костін.

Зауважимо, що це лише офіційні та підтверджені дані, реальна кількість жертв може бути набагато більшою.

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