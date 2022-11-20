Фетр на вікнах, акумулятори та інвертори: як українці протидіють спробам ворога залишити їх без світла та тепла (відео)

Нехитрі пристрої допомагають зберегти тепло в будинку і навіть користуватися деякими побутовими приладами

Попереджені владою про можливість холодної зими без світла і тепла через ворожі обстріли, багато хто з жителів нашої країни закупилися усіма необхідними речами і тепер, схоже, почуваються не гірше, ніж британці, які звикли жити без центрального опалення.

Такий висновок напрошується із сюжету ТСН (ролик розміщений трохи нижче), в якому розповідається про те, як українці протистоять спробам рашистів залишити їх без світла та тепла.

Хтось, наприклад, запасся свічками та туристичними ліхтариками, — найпростішими альтернативами освітленню оселі.

Але є й такі, хто застосовує більш дієві методи "добування" електрики. Приміром, киянин Ярослав зібрав цілу систему, за основу якої звичайний автомобільний акумулятор.

"Потрібен інвертор, який перетворює 12 вольт від акумулятора в 220, від яких ми живемо всі наші прилади. Нам потрібна акумуляторна зарядочка від розетки. Коли блекаут закінчується, нам потрібно підзарядити акумулятор", — розповідає Ярослав.

Залежно від ємності самого акумулятора в будинку може бути електроенергія від кількох годин до кількох діб. У Ярослава завдяки цій системі безперебійно працює його маленьке кафе. Сюди підключили і світлодіоди, планшет і банківський термінал. Але можливості цієї саморобної системи все ж таки обмежені, тому потужну піч або кавоварку не підключиш. Щоб зварити власну каву – використовують газовий пальник.

Ярослав підрахував витрати на таку автономну систему обігріву. Вийшло начебто небагато, але єдина проблема — зараз усі ці прилади дефіцитні.

"Акумулятор я купив новий у звичайному автомагазині за 4 тисячі гривень. Зарядний пристрій коштує близько 1,5 тис., інвертор 1,5-2 тис.", — підраховує Ярослав.

У приватних будинках деякі наші співгромадяни роблять ставку на твердопаливні котли, інші – на збереження тепла.

Наприклад, герой сюжету на ім’я Юрій успішно застосовує рулон фетру — ним він закриває зовні вікна, щоб житло не остигало.

"Фетр завтовшки приблизно з три міліметри служить завісою, яка не пропускає холодне повітря і не випускає тепло з дому ", – показує свою розробку чоловік.

Тримається фетр на стандартних магнітиках.

До того ж, крім збереження тепла завдяки фетру в будинку стало тихіше, а на вікнах не з’являється конденсат. Крім того, це якийсь захист від дрібних "прильотів" у вікна (камінців і т.д.).

Раніше "Телеграф" публікував рекомендації досвідченого українського мандрівника про те, як вижити у квартирі без світла та газу.