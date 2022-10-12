Ця річ зігріє вас навіть у найлютіший мороз: лайфхак із утеплення спальні

З таким виробом спальне місце буде більш комфортним для сну.

Напередодні початку опалювального сезону та настання морозів варто подбати про утеплення житла й запастися речами, які допоможуть зігрітися взимку. Наприклад, інвестувати в покупку електропростирадла або придбати спеціальний наматрацник.

Наматрацник — це захисний шар, що знімається, який закріплений на поверхні матраца. Такий чохол допоможе уникнути зовнішніх пошкоджень і забруднень, а якщо йдеться про наматрацник з підігрівом – то ще й зігріє навіть у найсуворіший мороз. Як пише видання Express, лайфхак із таким наматрацником зігріє ваше спальне місце і загалом спальню взимку.

У наматрацнику з підігрівом використовуються дроти з електричним нагріванням або нагріта вода для підвищення температури виробу. М’який топер (це тонкий матрац, який призначений для корекції нерівностей на ліжку або дивані, а також регулювання рівня жорсткості спального місця) можна покласти поверх матраца, щоб зігріти ліжко під час сну. А ще його можна надіти безпосередньо перед сном, щоб зігріти постіль та приготуватися до затишного нічного відпочинку. Цей наматрацник не лише зігріє вас, а й допоможе вашим м’язам розслабитися, а це означає, що вам буде набагато легше заснути.

Нюанс цього лайфхака: тримати наматрацник увімкненим всю ніч може виявитися дорогим задоволенням, тому спробуйте включити його за годину до сну, щоб, коли ви будете готові лягти в ліжко, ви не тремтіли від холоду.

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