Фетр на окнах, аккумуляторы и инверторы: как украинцы пресекают попытки врага оставить их без света и тепла (видео)

Нехитрые приспособления помогают сохранить тепло в доме и даже пользоваться некоторыми бытовыми приборами

Предупрежденные властями о возможности холодной зимы без света и тепла из-за вражеских обстрелов жители страны закупились впрок всеми необходимыми вещами и предметами и теперь, похоже, чувствуют себя не хуже, чем британцы, привыкшие жить без центрального отопления.

Такой вывод напрашивается из сюжета ТСН (ролик размещен чуть ниже), в котором рассказывается о том, как украинцы противостоят попытками рашистов оставить их без света и тепла.

Кто-то, к примеру, запасся свечами и туристическими фонариками, — самыми простыми альтернативами осветить дом.

Но есть и такие, кто применяет более действенные методы "добывать" электричество. К примеру, Киевлянин Ярослав собрал целую систему, за основу которой обычный автомобильный аккумулятор.

"Нужен инвертор, который превращает 12 вольт от аккумулятора в 220, от которых мы живем все наши приборы. Нам нужна аккумуляторная зарядочка от розетки. Когда блекаут закончится, нам нужно подзарядить аккумулятор. Когда мы соединяем наш инвертор с сетью квартиры или офиса, свет включается", — демонстрирует Ярослав.

В зависимости от емкости самого аккумулятора в доме может быть электроэнергия от нескольких часов или даже до нескольких суток. У Ярослава благодаря этой системе бесперебойно работает его небольшое кафе. Сюда подключили и светодиоды, и планшет, и банковский терминал. Но возможности этой самодельной системы все же ограничены, поэтому мощную печь или кофемашину не подключишь. Чтобы сварить собственное кофе — используют газовую горелку.

Ярослав подсчитал затраты на такую автономную систему питания. Получилось вроде бы немного, но единственная проблема — сейчас все эти приборы в дефиците.

"Аккумулятор я купил новый в обычном автомагазине за 4 тысячи гривен. Зарядное устройство стоит около 1,5 тыс., инвертор 1,5-2 тыс.", — подсчитывает Ярослав.

В частных домах некоторые наши сограждане делают ставку на твердотопливные котлы, другие – на сохранение тепла.

К примеру, герой сюжета по имени Юрий успешно применяет рулон фетра – им он закрывает снаружи окна, чтобы жилище не остывало.

"Фетр толщиной примерно с три миллиметра служит занавеской, которая не пропускает холодный воздух и не выпускает тепло из дома", – показывает свою разработку мужчина.

Держится фетр на обычных магнитиках.

К тому же помимо сохранения тепла благодаря фетру в доме стало тише, а на окнах не появляется конденсат. Кроме того, 'это какая-никакая защита от мелких "прилетов" в окна (камешков и т.д.).

Ранее "Телеграф" публиковал рекомендации бывалого украинского путешественника о том, как выжить в квартире без света и газа.