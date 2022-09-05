Утепление окон пленкой: плюсы и минусы, как сделать самому (видео)

Обращаться с материалом достаточно просто, но есть нюансы

Утепление окон к зиме — актуальный вопрос осенью и есть много способов, как это сделать. Большинство из них включает в себя работу с оконными рамами, местами прилегания стекла и откосами, но через само стекло также происходят теплопотери. Специально, чтобы их минимизировать придумали термосберегающую пленку для утепления окон.

Сайт "Будмастер" отмечает, что в помещении удается сохранить 90% тепла, а также это делает прочнее само стекло. Такая приятная "побочка" актуальна в военное время. Но кроме позитивных моментов, есть и недостатки.

Как наклеить термосберегающую пленку

Делать такую работу можно и самостоятельно, опираясь на инструкцию производителя. Важно хорошо подготовить окно, смыв со стекла грязь и жир. Работать с пленкой нужно аккуратно, ведь попадание влаги и грязи ухудшает ее качества. Первым делом нужно определить какой стороной клеить. Если сделать это неправильно — эффекта не будет. Сторона с металлическим блеском является электропроводящей, ее нужно крепить к окну.

Пленка с припусками в 2-3 см крепиться на раму на двусторонний скотч, а затем с помощью фена разравнивается, буквально прилипая к стеклу.

В чем недостатки термосберегающей пленки

Хорошие качества пленки определяют и ее недостатки. То, что она летом не пропускает солнечные лучи (ультрафиолет) в помещение, может привести к прохладе в межсезонье, а также повредить домашним растениям. Также из-за того, что пленка не пропускает часть волн может ухудшаться прием мобильной связи.

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Перед тем как наклеить пленку на окна рекомендуют утеплить все щели — "Телеграф" рассказывал, как это сделать своими руками. Напомним, отопление в квартирах украинцев будут включать после того, как температура опустится ниже 8 градусов и продержится так несколько дней.