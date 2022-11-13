Страна без центрального отопления: как британцы умудряются "выживать" холодной зимой
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Базовый пакет коммунальных услуг в Британии обходится в 208 евро (аналогичный в Украине – примерно 3 тыс. грн)
Пока украинцы готовятся к возможным ужасам "зимы без света и газа", в мире, оказывается, есть страны, где центральное отопление вообще напрочь отсутствует.
Об этом рассказали в компании "Нафтогаз Украины".
"В вопросе обогрева собственного дома каждый гражданин Соединенного Королевства отвечает сам за себя. Местные жители отапливают свои помещения преимущественно индивидуальными газовыми котлами. То же касается и горячей воды", — сказано в сообщении.
Отопление в жилищах британцы обычно включают только несколько часов в сутки. Это и экономно, и экологично. На каждом котле автономного отопления есть термостат с таймером и программатором. Британцы просто ставят его на 15 минут раньше, чем просыпаются по утрам или возвращаются с работы домой вечером.
Кроме того, в туалетах и ванных комнатах англичан батарей, как правило, нет — зимой температура в них не поднимается выше 10 градусов. В спальне тоже зря топить котел не будут — потому что в постели под периной и так тепло, и зачем зря нагревать помещение, когда все равно все спят?
В результате таких "изуверских" усилий среднесуточная температура в жилищах британцев составляет всего +15°C, и вряд ли можно найти английский дом или квартиру, где установленный режим термостата будет превышать +17°C.
Частично в этом также "виноваты" и британские физиологи, которые утверждают, что температура в доме выше 24 повышает риск сердечных приступов, при этом нижний порог комфорта всего — 18 градусов. От 16 до 18 — температура нормальная, риски замерзнуть невысоки, и такая температура поддерживается зимой в пяти миллионах домовладений Британии.
Кроме того, сами британцы поголовно убеждены, что слишком высокая температура зимой – это неуместно и аномально. Для этого есть лето, даже поздняя весна или ранняя осень, а зимой нужно носить теплые свитера и носки.
"Зимой должно быть холодно, потому что это зима. Зима — значит, надо носить теплый свитер, лучше два теплых свитера, ложиться спать в носках. И что это за глупости, почему это вам вдруг хочется расхаживать по дому в легкой рубашке или, не дай бог, босиком? Что это за странная какая-то у вас фантазия? Для этого есть лето!" — сказано в статье в одном из британских таблоидов.
Кроме того, немалое влияние на настроение британцев оказывают цены на энергоносители.
По данным сервиса Numbeo, базовый пакет коммунальных услуг для британской квартиры площадью 85 кв. м обойдется местному жителю в 180,87 £. Это около 208 евро или более 7600 грн. Стоимость услуг для аналогичной по квадратуре квартиры в Украине составляет примерно 3000 грн. Это более чем в 2,5 раза меньше.
Поэтому в Соединенном королевстве популярностью пользуются лайфхаки о том, как утеплить жилище, а также о том, как сэкономить на отоплении.
К примеру, включать стиральную машину рекомендуется только тогда, когда корзина для белья максимально заполнена, и стирать в холодной воде, а не горячей. По их мнению, это не только экономно, но даже полезнее для самого белья.
Везде используются энергосберегающие лампочки. Вместо "длительной" процедуры нахождения в ванной принимается короткий душ и т.д.
Также всем жителям страны рекомендуется выключать за собой компьютер, когда он простаивает без работы, — еще одна полезная привычка британцев. Также они не ставят заряжать свои мобильные телефоны на всю ночь.
Кроме того, многие британцы спят с грелкой – ведь забраться в ледяную постель без грелки и вправду бывает невозможно, даже если на вас две пары шерстяных носков! Поэтому в каждом доме специальный шкафчик, где хранятся грелки, и у у каждого члена семьи есть своя собственная, да еще несколько штук про запас для гостей.
Конечно, еще пару лет назад подобные рекомендации вызывали бы в Украинцев только улыбку и сочувствие "бедным британцам", но, похоже, реалии нашей жизни скоро вынудят всех украинцев "стать британцами". И, возможно, это не будет так уж и плохо.
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