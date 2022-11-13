Страна без центрального отопления: как британцы умудряются "выживать" холодной зимой

Базовый пакет коммунальных услуг в Британии обходится в 208 евро (аналогичный в Украине – примерно 3 тыс. грн)

Пока украинцы готовятся к возможным ужасам "зимы без света и газа", в мире, оказывается, есть страны, где центральное отопление вообще напрочь отсутствует.

Об этом рассказали в компании "Нафтогаз Украины".

"В вопросе обогрева собственного дома каждый гражданин Соединенного Королевства отвечает сам за себя. Местные жители отапливают свои помещения преимущественно индивидуальными газовыми котлами. То же касается и горячей воды", — сказано в сообщении.

Отопление в жилищах британцы обычно включают только несколько часов в сутки. Это и экономно, и экологично. На каждом котле автономного отопления есть термостат с таймером и программатором. Британцы просто ставят его на 15 минут раньше, чем просыпаются по утрам или возвращаются с работы домой вечером.

Удобное отопление

Кроме того, в туалетах и ванных комнатах англичан батарей, как правило, нет — зимой температура в них не поднимается выше 10 градусов. В спальне тоже зря топить котел не будут — потому что в постели под периной и так тепло, и зачем зря нагревать помещение, когда все равно все спят?

В результате таких "изуверских" усилий среднесуточная температура в жилищах британцев составляет всего +15°C, и вряд ли можно найти английский дом или квартиру, где установленный режим термостата будет превышать +17°C.

Частично в этом также "виноваты" и британские физиологи, которые утверждают, что температура в доме выше 24 повышает риск сердечных приступов, при этом нижний порог комфорта всего — 18 градусов. От 16 до 18 — температура нормальная, риски замерзнуть невысоки, и такая температура поддерживается зимой в пяти миллионах домовладений Британии.

Кроме того, сами британцы поголовно убеждены, что слишком высокая температура зимой – это неуместно и аномально. Для этого есть лето, даже поздняя весна или ранняя осень, а зимой нужно носить теплые свитера и носки.

Нужно одеваться по сезону!

"Зимой должно быть холодно, потому что это зима. Зима — значит, надо носить теплый свитер, лучше два теплых свитера, ложиться спать в носках. И что это за глупости, почему это вам вдруг хочется расхаживать по дому в легкой рубашке или, не дай бог, босиком? Что это за странная какая-то у вас фантазия? Для этого есть лето!" — сказано в статье в одном из британских таблоидов.

Утепляемся самостоятельно

Кроме того, немалое влияние на настроение британцев оказывают цены на энергоносители.

По данным сервиса Numbeo, базовый пакет коммунальных услуг для британской квартиры площадью 85 кв. м обойдется местному жителю в 180,87 £. Это около 208 евро или более 7600 грн. Стоимость услуг для аналогичной по квадратуре квартиры в Украине составляет примерно 3000 грн. Это более чем в 2,5 раза меньше.

Поэтому в Соединенном королевстве популярностью пользуются лайфхаки о том, как утеплить жилище, а также о том, как сэкономить на отоплении.

Британские лайхаки о том, как согреться зимой - устраняем источники сквозняков

К примеру, включать стиральную машину рекомендуется только тогда, когда корзина для белья максимально заполнена, и стирать в холодной воде, а не горячей. По их мнению, это не только экономно, но даже полезнее для самого белья.

Везде используются энергосберегающие лампочки. Вместо "длительной" процедуры нахождения в ванной принимается короткий душ и т.д.

Также всем жителям страны рекомендуется выключать за собой компьютер, когда он простаивает без работы, — еще одна полезная привычка британцев. Также они не ставят заряжать свои мобильные телефоны на всю ночь.

Британские лайхаки о том, как согреться зимой - утепляем окна и двери

Кроме того, многие британцы спят с грелкой – ведь забраться в ледяную постель без грелки и вправду бывает невозможно, даже если на вас две пары шерстяных носков! Поэтому в каждом доме специальный шкафчик, где хранятся грелки, и у у каждого члена семьи есть своя собственная, да еще несколько штук про запас для гостей.

Лучшая подруга - грелочка

Конечно, еще пару лет назад подобные рекомендации вызывали бы в Украинцев только улыбку и сочувствие "бедным британцам", но, похоже, реалии нашей жизни скоро вынудят всех украинцев "стать британцами". И, возможно, это не будет так уж и плохо.

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