Країна без центрального опалення: як британці примудряються "виживати" холодною зимою

Базовий пакет комунальних послуг у Британії коштує 208 євро (аналогічний в Україні – приблизно 3 тис. грн)

Поки українці готуються до можливих жахів "зими без світла і газу", у світі, виявляється, є країни, де центральне опалення взагалі геть-чисто відсутнє.

Про це розповіли у компанії "Нафтогаз України".

"У питанні обігріву власного будинку кожен громадянин Сполученого Королівства відповідає сам за себе. Місцеві жителі опалюють свої приміщення переважно індивідуальними газовими котлами. Те саме стосується і гарячої води ", — сказано у повідомленні.

Опалення у житлах британці зазвичай включають лише кілька годин на добу. Це і економно, і екологічно. На кожному котлі автономного опалення є термостат із таймером та програматором. Британці просто ставлять його на 15 хвилин раніше, ніж прокидаються вранці або повертаються з роботи додому ввечері.

Зручне опалення

Крім того, у туалетах та ванних кімнатах англійців батарей, як правило, немає – взимку температура в них не піднімається вище 10 градусів. У спальні теж даремно топити котел не будуть — бо в ліжку під периною і так тепло, і навіщо даремно нагрівати приміщення, коли все одно сплять?

В результаті таких "ізуверських" зусиль середньодобова температура в житлах британців складає всього +15°C, і навряд чи можна знайти англійський будинок або квартиру, де встановлений режим термостату перевищуватиме +17°C.

Частково в цьому також "винні" британські фізіологи, які стверджують, що температура в будинку вище 24 підвищує ризик серцевих нападів, при цьому нижній поріг комфорту всього — 18 градусів. Від 16 до 18 – температура нормальна, ризики замерзнути невисокі, і така температура підтримується взимку у п’яти мільйонах домоволодінь Британії.

Крім того, самі британці поголовно переконані, що надто висока температура взимку – це недоречно та аномально. Для цього є літо, навіть пізня весна або рання осінь, а взимку потрібно носити теплі светри та шкарпетки.

Потрібно одягатись по сезону!

"Взимку має бути холодно, тому що це зима. Зима — значить, треба носити теплий светр, краще два теплі светри, лягати спати в шкарпетках. І що це за дурниці, чому це вам раптом хочеться ходити по дому в легкій сорочці або дай боже, босоніж? Що це за дивна якась у вас фантазія? Для цього є літо! — сказано у статті в одному з британських таблоїдів.

Утеплюємося самостійно

Крім того, чималий вплив на настрій британців мають ціни на енергоносії.

За даними сервісу Numbeo, базовий пакет комунальних послуг для британської квартири площею 85 кв. м обійдеться місцевому жителю 180,87 £. Це близько 208 євро чи понад 7600 грн. Вартість послуг для аналогічної за квадратурою квартири в Україні становить приблизно 3000 грн. Це більш ніж у 2,5 рази менше.

Тому в Сполученому королівстві популярністю користуються лайфхаки про те, як утеплити житло, а також про те, як заощадити на опаленні.

Британські лайхаки про те, як зігрітися взимку — приберіть всі протяги

Наприклад, включати пральну машину рекомендується лише тоді, коли кошик для білизни максимально заповнений, і прати в холодній воді, а не гарячій. На їхню думку, це не тільки економно, але навіть корисніше для самої білизни.

Скрізь використовуються енергозберігаючі лампочки. Замість "тривалої" процедури знаходження у ванній приймається короткий душ і т.д.

Також усім мешканцям країни рекомендується вимикати за собою комп’ютер, коли він простоює без роботи — ще одна корисна звичка британців. Також вони не ставлять заряджати мобільні телефони на всю ніч.

Утеплюємо вікна та двері

Крім того, багато британців сплять з грілкою — адже забратися в крижану ліжко без грілки і справді буває неможливо, навіть якщо на вас дві пари вовняних шкарпеток. Тому в кожному будинку є спеціальна шафка, де зберігаються грілки, і кожен член сім’ї має свою власну, та ще кілька штук про запас для гостей.

Найкраща подруга — грілочка

Звичайно, ще кілька років тому подібні рекомендації викликали б в Україні лише усмішку та співчуття "бідним британцям", але, схоже, реалії нашого життя скоро змусять усіх українців "стати британцями". І, можливо, це не буде так уже й погано.

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