Утеплення без опалення: як зігріти свою оселю взимку

Є безліч способів, навіть за відсутності спеціальних будівельних матеріалів

Ця зима обіцяє бути дуже важкою через серйозні енергетичні проблеми, тож українці почали завчасно до неї готуватися. Зокрема, потрібно розуміти, що через війну можуть бути ситуації, коли не буде навіть опалення, тож навіть до такого треба підготуватися і точно знати, як діяти, аби тепло затрималося в будинку чи квартирі якнайдовше.

Про найпростіші способи повідомив консультант з питань фінансування енергоефективних заходів Микола Ільїнов. Усе це можна зробити самостійно.

Злиття води з систем опалення

У системі не повинно бути ніякої води, якщо централізоване опалення ще не запущене і його не будуть готувати. Перевірити, чи в системі точно немає води можна, якщо звернутися до представників компанії, яка відповідає за опалення у вашому будинку.

Якщо у вашому будинку чи квартирі індивідуальне опалення, воду також обов’язково треба злити. Це важливо зробити до перших морозів, бо інакше труби можуть луснути.

Утеплення вікон

Для максмального збереження тепла, краще закривати вікна аркушами ДВП, ДСП або OСП. Також можна використати екструдований пінополістирол товщиною не менше 3 см. У найгіршому випадку вікна можна забити навіть коврами.

У сонячну погоду вікна краще відкривати, аби не затримувати вологу. Коли стане холодніше, волога створить тільки проблеми. Дерев’яні вікна слід підготувати до зими поролоновими або гумовими ущільнювачами.

Утеплення дверей

Якщо ви маєте тільки металеві двері, виходу тепла не уникнути. Якщо є декоративне зовнішнє покриття, зніміть його та покладіть всередину мінеральну вату.

Також можна поставити додаткові двері. Зайвий прошарок втримає значну частину тепла.

Рівень вологи

Слід якнайчастіше слідкувати за рівнем вологи всередині будинку або квартири. Коли немає опалення, дивани, ліжка, килими та інші речі, зроблені з тканини, поглинають вологу.

На підлогу можна класти матраци або килими. Проте, слід робити це, якщо є можливість виносити їх надвір за сонячної погоди принаймі раз на тиждень.

Перевірка стін

Стіни також можуть страждати від вибухів, не тільки вікна. Через тріщини може проходити холод і видувати все тепло.

У такому випадку чудовим вирішенням стане монтажна будівельна піна. Середнього балону піни вистачити на 80-100 дірок в залежності від розміру, а головне, що це дуже швидко та просто у використанні.

Перевірка димових каналів

Для якісного провітрювання взимку треба завчасно перевірити димові канали. Якщо є можливість викликати фахівців у випадку відсутності протягу, краще це зробити. В інакшому випадку можна спробувати прочистити канали самостійно.

Волога робити приміщення холоднішим. Тож якщо усунути проблеми з димовими каналами, повітря буде сухішим і навіть при температурі +10 градусів всередині, буде не так холодно.

Підготовка до пошкодження даху

Це переважно стосується тих, хто проживає в приватному секторі, а зокрема громадян, які живуть поблизу лінії фронту. Слід підготувати товсту щільну плівку, якою можна прикрити дах, якщо його зачепить снаряд.

Найкращим варіантом є брезент. Він зможе захистити від дощу, вітру та снігу. Можна застосувати матеріал зовнішньої реклами, який вже не потрібен власнику.

Побут

Слід продумати свій побут. Можна закупити туристичне спорядження. Нариклад, придбайте туристичну плитку, яку можна використовувати не тільки на вулиці. З підлоги в кімнаті можна прибрати килими і покласти туди металевий аркуш та поставити пічку. Однієї плити може вистачити на місяць навіть для цілої родини.

Спати краще на туристичному карематі. Через вологість у меблях можуть завестися шкідники. Крім того, підійти також може спальний мішок.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є 5 відмінних напоїв для зігрівання взимку. Кожен із них досить легко приготувати самостійно.